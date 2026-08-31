La Policía Local de Santa Cruz, sin instrucciones para sancionar tuk-tuk y patinetes

Tuk-tuk y patinetes siguen circulando por Santa Cruz en medio de un cruce de criterios sobre quién debe controlar y sancionar la actividad. Jesús Illada, delegado de CSIF en la Policía Local, asegura que los agentes «no hemos recibido instrucciones al respecto de los tuk-tuk», pese a que estos vehículos llevan meses operando en la capital.

El sindicato recuerda que el artículo 111 del régimen sancionador en materia de transporte atribuye al municipio la competencia para imponer sanciones en el transporte urbano de viajeros. Illada cuestiona así que, si la actividad no está permitida, la Policía Local no disponga de una instrucción específica para actuar.

Cruce de competencias

Desde el área de Movilidad se mantiene, sin embargo, que la actividad económica de los tuk-tuk corresponde al Gobierno de Canarias por su vinculación al sector turístico. El Ayuntamiento asegura que solicitó al Ejecutivo autonómico que se pronunciara y sostiene que esta actividad «no está permitida» en Santa Cruz.

Movilidad añade que los operadores se exponen a sanciones si son detectados por la Policía Local y que, cuando se constate actividad, trasladará la información al cuerpo para que vigile y actúe conforme a la normativa. También recalca que estos vehículos «no son taxis».

El precedente de los patinetes

El debate se suma al abierto con los patinetes. El alcalde, José Manuel Bermúdez, había anunciado que el Consistorio seguiría «la vía de la sanción», con multas y retirada de vehículos mal estacionados, mientras se completa su regulación mediante la ordenanza de movilidad.