El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife exporta su esencia al Carnaval de Notting Hill por primera vez

Por primera vez en la historia, una expedición del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se abrió paso por las calles de Londres para participar en el Carnaval de Notting Hill. Al frente, la reina de las fiestas, Carla Castro Castellano, volvió a lucir «Icónica», una creación de Alexis Santana que fue patrocinada por McDonald's y el periódico El Día-La Opinión de Tenerife.

La comitiva chicharrera escoltó la carroza de la soberana al ritmo de dos himnos que hicieron reconocible el origen de la embajada: «Santa Cruz en Carnaval» y «Chicharrero de corazón». Entre quienes acompañaron el recorrido se encontraba Paula Álvarez, directora artística de espectáculos de la organización, que fue transmitiendo la experiencia y terminó contagiando la emoción de caminar por primera vez en Notting Hill con el Carnaval santacrucero.

El recorrido dejó también una de esas escenas que no se programan. En un momento del cortejo, una persona situada entre el público se acercó hasta Alexis Santana, diseñador de la fantasía ganadora por segundo año consecutivo, para entregarle una bandera de Canarias con las siete estrellas verdes. La sorpresa del creador quedó reflejada en plena calle, en medio de un desfile que mezcló los ritmos londinenses con los que había llevado consigo la expedición.

«Icónica» sobrevivió al viaje

Antes de desfilar ya había otra preocupación. Santana reconoció que se cumplieron sus peores presagios cuando la fantasía «Icónica» fue colocada en un contenedor para su traslado hasta Londres. Las altas temperaturas le hicieron temer por los detalles confeccionados con silicona y por el estado en el que llegaría una pieza concebida para competir en febrero y que meses después debía soportar un viaje de estas características.

La fantasía está integrada por cuarenta obras de arte realizadas por artistas canarias y su montaje en Londres exigió mucho más tiempo del previsto. Lo que inicialmente parecía una tarea asumible terminó multiplicando las horas de preparación para revisar y recomponer cada elemento afectado por el traslado. Finalmente, el traje quedó a punto para que Carla Castro pudiera salir al desfile y representar a Santa Cruz en la cita londinense.

La presencia en Notting Hill tuvo también una vertiente promocional. Hasta Londres se desplazó la concejala de Igualdad y exresponsable de Carnaval, Gladis de León, junto a integrantes del equipo del actual responsable del área, Javier Caraballero, la directora gerente de la Entidad Pública Empresarial Fiestas de Santa Cruz y el diseñador de «Icónica». El objetivo era proyectar la imagen de la fiesta chicharrera en el mercado londinense aprovechando uno de los carnavales urbanos con mayor capacidad de convocatoria.

Dos carnavales muy distintos

La comparación surgió casi de manera inevitable entre los miembros de la expedición. El volumen de público de Notting Hill supera al de Santa Cruz de Tenerife, pero quienes participaron en el viaje insistieron en que las semejanzas terminan prácticamente ahí. «Hay menos gente disfrazada por las calles», resumieron algunos de los integrantes de la comitiva al valorar una celebración que percibieron con una relación diferente entre público y desfile.

Otros señalaron que buena parte de la experiencia londinense gira alrededor de comer, beber y observar el paso de las agrupaciones y carrozas. Una forma distinta de vivir la calle respecto a Santa Cruz, donde el disfraz y la participación espontánea del público forman parte esencial de la fiesta más allá de los actos organizados.

Esa diferencia fue precisamente una de las conclusiones del estreno. La expedición viajó a Londres para mostrar el Carnaval de Santa Cruz, pero regresó también con un espejo en el que comparar dos modelos festivos. Notting Hill aportó una concentración humana de dimensiones extraordinarias; Santa Cruz llevó hasta sus calles una reina, una fantasía, música propia y una manera de entender el Carnaval en la que quien mira desde la acera puede convertirse, con un disfraz, en parte del espectáculo.

Y en ese primer intercambio quedaron algunas imágenes para la historia reciente de la fiesta: Carla Castro avanzando por Londres con «Icónica», la comitiva cantando «Chicharrero de corazón» y una bandera canaria apareciendo inesperadamente entre el público. Tres escenas de un debut que permitió al Carnaval de Santa Cruz cruzar por primera vez la puerta de Notting Hill.