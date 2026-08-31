El puerto de Santa Cruz de Tenerife, salida de la XXIV Regata Internacional Canarias-Madeira
Este martes inicia este martes una de las travesías oceánicas más tradicionales del Atlántico oriental
El puerto de Santa Cruz de Tenerife acogerá el próximo martes, 1 de septiembre, la salida de la “XXIV Regata Internacional Canarias–Madeira”, una de las travesías oceánicas más tradicionales del Atlántico oriental, organizada por el Clube Naval do Funchal y el Real Club Náutico de Tenerife, en la que participarán una treintena de embarcaciones y alrededor de 150 regatistas.
Será a las 12:00 horas cuando las embarcaciones participantes partan con destino a Madeira cubriendo 262 millas náuticas, aproximadamente 485 kilómetros. Abierta principalmente a embarcaciones de crucero de altura, tomarán parte unidades procedentes de Canarias y Portugal, con esloras comprendidas entre los 11 y los 16 metros.
Las previsiones apuntan a condiciones de navegación con vientos de entre 15 y 20 nudos del noreste y olas de aproximadamente 1,5 metros. En función de estas condiciones, se estima que las primeras embarcaciones podrían llegar a Madeira en unas treinta y cinco horas, mientras que las últimas podrían hacerlo en torno a las cuarenta y ocho.
De esta forma, se prevé que los primeros participantes lleguen a Madeira entre el 3 y 4 de septiembre, celebrándose la entrega de premios el día 5 en la sede del Clube Naval do Funchal, en Quinta Calaça.
Historia
La primera edición de la Regata Internacional Canarias–Madeira se celebró en 1978. Inicialmente fue organizada por el Clube Naval do Funchal y posteriormente pasó a ser una organización conjunta con clubes náuticos de Canarias. Desde 1991, el puerto de salida rota entre Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife y Santa Cruz de Tenerife, mientras que la llegada siempre es Funchal, en Madeira. A lo largo de su trayectoria, la prueba ha contado con la participación de cientos de embarcaciones y miles de regatistas y está considerada la competición deportiva más antigua de intercambio entre los dos archipiélagos.
Colaboran
La XXIV edición está organizada por el Clube Naval do Funchal y el Real Club Náutico de Tenerife, con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, la Federação Portuguesa de Vela, la Real Federación Española de Vela, la Associação Regional de Vela da Madeira, la Asociación Canaria de Clubes Náuticos, la Marina Portuguesa, la Marina de Funchal y la Administración de los Puertos de Madeira.
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