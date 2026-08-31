Casi mil personas reciben ayuda alimentaria semanal de la asociación vecinal García Escámez

La Asociación de Vecinos García Escámez mantiene desde hace casi 14 años un reparto de alimentos que atiende a más de 300 familias. Juan Manuel Vega Valle, Pachi, uno de los responsables, calcula que detrás de esas fichas hay familias de distinto tamaño y que la ayuda llega a unas 900 o casi 1.000 personas.

El reparto se organiza cada semana, los miércoles y jueves, una frecuencia que la entidad destaca frente a otras entidades que entregan alimentos una vez al mes. Para ordenar la atención se utilizan dos listados, uno para cada jornada, aunque quienes no pueden acudir el día asignado lo hacen en el siguiente turno.

Derivados por Servicios Sociales

El acceso ordinario requiere una derivación de Servicios Sociales, que comprueba la situación económica del solicitante antes de remitirlo a una entidad. Las organizaciones utilizan además una herramienta compartida para comprobar mediante el DNI si una misma persona está recibiendo alimentos en más de un punto con la misma derivación.

Pachi explica que la ayuda complementa ingresos y prestaciones que, en muchos casos, no permiten llegar a final de mes. Entre los productos que distribuyen figuran papas, aceite, leche, frutas, verduras, yogures y otros alimentos procedentes de donaciones.

Detrás del reparto hay unos 30 voluntarios. Parte del equipo prepara los lotes y atiende a los usuarios y otra revisa frutas, verduras y productos refrigerados para retirar aquellos que no se encuentren en condiciones. También reciben ropa, muebles y otros objetos reutilizables.

Catorce años de ayuda

La actividad nació de la colaboración de varias asociaciones del barrio y fue creciendo hasta consolidar en García Escámez uno de los puntos de reparto con mayor volumen. Catorce años después, la cola sigue recordando que detrás de cada ficha no hay solo un usuario, sino una familia que completa con esa bolsa parte de la compra del mes.