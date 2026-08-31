Transporte público
El transporte urbano en La Salud cambia de recorrido por obras de accesibilidad en la calle Güímar
Las líneas 904, 906 y 911 modifican sus itinerarios habituales para garantizar la conexión del barrio durante las obras de mejora de la accesibilidad.
El Ayuntamiento de Santa Cruz reordenará desde mañana, 1 de septiembre, el transporte urbano en La Salud por el inicio de las obras de mejora de la accesibilidad en la calle Güímar. La actuación obligará a modificar el recorrido de las líneas 904, 906 y 911 hasta que concluyan los trabajos.
Las tres líneas verán alterado su itinerario en sentido Cuesta Piedra. Desde la calle José Fonspertius continuarán por Vía Cornisa, Tacoronte y Granadilla, punto desde el que recuperarán su recorrido habitual.
Dos paradas anuladas
Los cambios supondrán también la anulación temporal de las paradas 9223 Pedro Bernardo Fortall y 9224 Güímar. Como alternativas, los usuarios podrán utilizar las paradas 9222 Pedro Bernardo Fortall y 9225 Tacoronte.
La intervención forma parte de los proyectos previstos por el Ayuntamiento para esta zona de La Salud, con una inversión global de 5,3 millones de euros. Entre ellos figura la mejora de la accesibilidad entre las calles Cornisa y Güímar, además de la remodelación integral de la plaza y los espacios libres del entorno de las 1.000 Viviendas.
Casi 1,8 millones en Güímar y Cornisa
La concejala de Movilidad y Accesibilidad Universal, Evelyn Alonso, cifra en 1.792.469,34 euros el presupuesto de la actuación específica en Güímar y Cornisa, concebida para resolver problemas de accesibilidad y atender demandas vecinales. El alcalde, José Manuel Bermúdez, enmarca los trabajos en la transformación de este ámbito del barrio para generar espacios más funcionales, modernos y accesibles.
La modificación se mantendrá mientras duren las obras. El dispositivo pretende garantizar la conexión del barrio mientras se interviene en una de las vías afectadas por el proyecto, de manera que las líneas puedan mantener su funcionamiento mediante recorridos alternativos habilitados.
El Ayuntamiento recomienda tener en cuenta los desvíos y las paradas alternativas mientras permanezca afectada la calle Güímar.
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