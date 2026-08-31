Pachi, el voluntario que encontró su vocación en un reparto de alimentos

Juan Manuel Vega Valle no llegó a García Escámez buscando una asociación ni pensando que acabaría organizando repartos de alimentos. Hace más de siete años acompañaba a su novia al trabajo y, en lugar de regresar a casa, se quedaba por la zona. «Venía aquí, me ponía por fuera a hablar con ellos y, al final,s me fui metiendo poco a poco», recuerda.

Ese rato de espera terminó cambiándole la rutina. Se ganó la confianza de África Fuentes, presidenta de la asociación, entró en la directiva y acabó convirtiéndose en una de sus manos derecha. Hoy, junto a Canono -hijo de África- y Adela, es uno de los coordinadores de la organización diaria mientras África, con 89 años y vinculada al proyecto desde sus comienzos, ha dado un paso a un lado.

De acompañante a voluntario

A Juan Manuel casi nadie lo llama por su nombre. Es Pachi. Y detrás del sobrenombre y una trayectoria deportiva como árbitro, hay siete años de cajas, bolsas, listados, cámaras frigoríficas y personas que llegan buscando para completar la despensa. El reparto había empezado antes. Hace casi 14 años varias asociaciones del barrio se unieron para aprovechar unas instalaciones comerciales cerradas y convertirlas en un lugar desde el que ayudar.

Pachi recuerda las historias de África y de su marido, Manuel Perea, los promotores. Su compromiso con la solidaridad comenzó el día que fueron a hacer una compra cuando una madre con su niña se acercó a pedir comida. Mientras Perea aparcaba, África entregó lo que llevaban. Gestos como aquel terminaron formando parte de una iniciativa que fue creciendo.

Ahora Pachi habla de derivaciones, mercancía, caducidades y turnos con la naturalidad de quien ha aprendido sobre la marcha. Treinta voluntarios sostienen el servicio. Unos preparan alimentos; otros revisan fruta, verdura y refrigerados; otros atienden la oficina o clasifican ropa.

Siete años después

Él resume su llegada con sencillez: no vino para dirigir nada. Llegó porque tenía que hacer tiempo mientras esperaba a su novia. Siete años después, aquel lugar en el que se quedaba charlando se ha convertido en una parte importante de su vida y en un punto de apoyo para centenares de familias.