Ciudad Jardín avanza en su urbanización: siete calles tendrán por fin servicios básicos

Mientras en la céntrica calle de La Rosa se ejecutó la reposición del saneamiento para remodelar una vía ya existente en este barrio histórico, en el Suroeste se interviene en Ciudad Jardín para urbanizar siete calles desde cero y dar respuesta, medio siglo después, a los propietarios que aguardaban por una obra básica para desarrollar sus parcelas.

Las obras de Ciudad Jardín han entrado en una de sus fases más visibles y de las que más afecciones provoca. El Ayuntamiento trabaja en el gran colector que permitirá dotar de saneamiento y recogida de pluviales a estas vías, una operación que ha obligado a cortar uno de los carriles de la carretera general de Santa María del Mar.

El concejal de Infraestructuras y Obras, Javier Rivero, explica que se trata de la actuación «más importante, lo fundamental», porque estas calles carecen todavía de servicios básicos. «No tienen alcantarillado, no tienen absolutamente nada», resume. La intervención afecta a Salto del Ángel y seis transversales.

Ahora se ejecuta la zanja principal para instalar los pozos y tuberías que conectarán la red interior con las conducciones de saneamiento y pluviales del entorno de la TF-1. Para ello ha sido necesario ocupar parte de la carretera general. Cuando concluya este tramo, advierte Rivero, se cerrará el carril contrario para enlazar también la calle Mistral con la nueva red.

La afección coincide con el inicio del curso escolar. El Ayuntamiento trató de concentrar esta fase durante el verano, pero los trabajos continuarán en septiembre en una zona muy concurrida a las horas de entrada y salida. «Obviamente se generarán más problemas de tráfico», admite el edil.

Un proyecto pendiente

La obra responde a una reivindicación histórica de Ciudad Jardín. La Junta de Gobierno aprobó el proyecto el pasado 1 de diciembre para retomar una urbanización que quedó a medio desarrollar en los años setenta tras la desaparición de la promotora original. El presupuesto asciende a 2,7 millones de euros y el plazo previsto es de doce meses. Rivero contrapone este tipo de intervención con las del centro. «En el Toscal renovamos calles antiguas, como La Rosa; en el Suroeste estamos haciendo calles», señala.

En Ciudad Jardín el objetivo no pasa solo por renovar pavimentos, sino por crear desde la base unas infraestructuras que nunca llegaron a completarse. El proyecto incluye saneamiento, pluviales y abastecimiento, canalizaciones, repavimentación, adaptación de aceras, alumbrado y accesibilidad.

La falta de servicios ha condicionado durante décadas solares privados cuyos propietarios esperan la urbanización para poder construir.

El origen de Ciudad Jardín

El origen de Ciudad Jardín se remonta al proyecto promovido por Inversiones Levantinas S.A. (INLESA), que en los años cincuenta adquirió unos 240.000 metros cuadrados entre la autopista del Sur y la antigua Carretera General del Sur. La propuesta pretendía crear un «barrio residencial para empleados y trabajadores» y culminar su urbanización en cinco años.

La documentación llegó a prever diez guarderías, un centro parroquial, un teatro-cine para 500 espectadores, club social, gasolinera, estación de guaguas, supermercado, farmacia y médico. Buena parte nunca llegó a materializarse.

Más de medio siglo después, el Ayuntamiento afronta una de las piezas básicas que quedaron pendientes: llevar bajo tierra las redes que permitirán completar la urbanización. El efecto inmediato se ve en superficie, con la carretera insular parcialmente cortada y una afección al tráfico que será más sensible con la vuelta a las aulas. Bajo esa zanja se juega que siete calles dispongan, por fin, de servicios urbanos básicos.