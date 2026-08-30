Barrio a barrio | El Sobradillo
El campo de fútbol de El Sobradillo avanza en su rehabilitación con dos millones de euros tras la borrasca Emilia
Los trabajos, declarados de emergencia, ya han avanzado en el cerramiento perimetral y la demolición de antiguos vestuarios y aseos.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife avanza en la rehabilitación del campo de fútbol de El Sobradillo, conocido como El Galán, tras los daños causados por la borrasca Emilia. La actuación, declarada de emergencia, cuenta con una inversión aproximada de dos millones de euros y se prevé que concluya durante el último trimestre de 2026.
Los trabajos se encuentran en la fase final del cerramiento perimetral. El concejal del Distrito Suroeste, Javier Rivero, explica que los daños afectaron a los muros, el vallado y también a espacios interiores, donde las filtraciones alcanzaron la instalación eléctrica, vestuarios y aseos. Ya se ha actuado sobre el muro inferior que linda con la calle El Galán y el lateral junto al barranco, además de demolerse los antiguos módulos de vestuarios y baños.
Más campos en rehabilitación
Tras completar el cerramiento se instalará el nuevo vallado. La intervención se suma a la rehabilitación de otros seis campos municipales: La Salud, Las Delicias, Juan Santa María, García Escámez, El Tablero y Los Gladiolos. El Ayuntamiento tramita además nuevas actuaciones en Barranco Grande y Tíncer y proyecta techar las gradas de El Sobradillo, Santa María del Mar, El Draguillo y El Tablero en El Galán.
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