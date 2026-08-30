La avenida Benito Pérez Armas de Santa Cruz de Tenerife se reasfaltará por fases desde el 1 de septiembre

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife iniciará el martes, 1 de septiembre, el reasfaltado de la avenida Benito Pérez Armas, actuación incluida en el plan «Impulso Urbano» con una inversión de 494.000 euros. Los trabajos se ejecutarán de noche, entre 20:00 y 06:00 horas, de domingo a jueves, para reducir las afecciones al tráfico, residentes y comercios.

La obra se desarrollará en cuatro fases, cada una con una duración prevista de tres jornadas. La primera comenzará en la calzada ascendente, entre Reyes Católicos y Comodoro Rolín. La segunda arrancará la noche del 6, desde Comodoro Rolín hasta la avenida Islas Canarias. El sentido descendente se abordará desde el 10 de septiembre, entre Islas Canarias y Pío Baroja, mientras que la cuarta y última fase se iniciará el día 15, desde Pío Baroja hasta Reyes Católicos.

Cortes y desvíos

Durante cada intervención se cortará temporalmente la calzada afectada y se suprimirá el estacionamiento en los tramos en obra. Movilidad ha previsto desvíos señalizados por vías próximas, entre ellas las avenidas de Bélgica y Reyes Católicos, además de cruces a media calzada para mantener la circulación.

Los trabajos obligarán también a modificar, entre las 20.00 y las 06.00 horas, los recorridos de las líneas 232, 903, 906, 908, 915, 923, 936, 974 y 975 durante la primera fase. Quedarán anuladas las paradas de Fragata Danmark, Parque La Granja, Benito Pérez Armas y Cruz del Señor, con alternativas en Ambulatorio Tomé Cano, García Ramos y Francisco Aguilar.

El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, señala que la programación nocturna busca «alterar lo mínimo posible» la rutina diaria y que la actuación permitirá renovar uno de los principales ejes viarios de la capital. El alcalde, José Manuel Bermúdez, enmarca la obra en el esfuerzo municipal por mejorar la seguridad, la comodidad y el estado de las vías.