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Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz de Tenerife: a qué horas habrá restricciones y cuándo podrá entrar cualquier coche

Las limitaciones se aplicarán de lunes a sábado entre las 7.00 y las 20.00 horas; fuera de esa franja cualquier vehículo podrá acceder y circular sin restricciones

Calle de La Rosa, en el barrio de El Toscal.

Calle de La Rosa, en el barrio de El Toscal. / María Pisaca

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Haridian del Pino

Haridian del Pino

Santa Cruz de Tenerife

El mapa de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santa Cruz de Tenerife marca las calles y tramos en los que se aplicarán las futuras restricciones, pero las limitaciones no estarán activas durante todo el día.

La ordenanza establece un horario general de lunes a sábado, de 7.00 a 20.00 horas. Fuera de esa franja, cualquier vehículo podrá acceder y circular por la ZBE sin limitaciones, independientemente de su distintivo ambiental.

Esto significa que las restricciones solo afectarán al acceso y la circulación dentro del perímetro durante el horario fijado.

Fuera de ese horario podrá entrar cualquier vehículo

La propia ordenanza aclara que, fuera del horario establecido, cualquier vehículo podrá acceder y circular por la ZBE sin limitación alguna.

Por tanto, una vez superadas las 20.00 horas y hasta las 7.00 del día siguiente, las restricciones dejarán de aplicarse.

Por qué se ha elegido este horario

La ordenanza explica que la franja de 7.00 a 20.00 horas responde a la distribución de la actividad diaria en la ciudad.

También tiene en cuenta que durante buena parte de la jornada diurna se mantienen niveles relevantes de tráfico y que esa circulación tiene efectos sobre la calidad del aire y el ruido en el centro de Santa Cruz.

El horario podrá revisarse en el futuro de acuerdo con el sistema de seguimiento previsto en la propia normativa.

El horario y el mapa de la ZBE de Santa Cruz

Estas franjas se aplicarán dentro del perímetro definido por la Zona de Bajas Emisiones, que incluye 92 calles, avenidas, plazas, paseos y tramos del centro de Santa Cruz.

Por eso, para saber si un desplazamiento estará sujeto a las restricciones será necesario tener en cuenta tanto la calle por la que se circula como la hora a la que se accede.

Una vía puede encontrarse dentro de la ZBE, pero eso no significa que las limitaciones estén activas durante las 24 horas.

Las restricciones no empiezan todavía

El horario de 7.00 a 20.00 horas comenzará a tener efecto cuando termine el periodo de adaptación previsto en la ordenanza. Antes habrá 18 meses sin restricciones ni sanciones, durante los que los vehículos podrán seguir circulando por la zona como hasta ahora.

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Será después de esa fase cuando el mapa de la ZBE y su horario de funcionamiento determinen qué vehículos pueden entrar libremente, cuáles necesitan autorización y en qué momentos se aplican las limitaciones.

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