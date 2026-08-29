El Carnaval 2027 de Santa Cruz de Tenerife arranca con 25 murgas en concurso, incluyendo incorporaciones y el retorno de formaciones consolidadas

Los exteriores del local de la murga Diablos Locos, en la calle Candelaria –transversal de La Noria–, acogieron la noche del viernes una noche terrorífica, como anunció el cartel de la convocatoria, para dar la bienvenida a los ‘infectados’ por el espíritu del Carnaval 2027.

Estos ‘posesos’ de pasión murguera pusieron a prueba que son capaces de farmear aura de Carnaval a ritmo de su pasacalle en una velada a la que asistió, entre otras decenas de personas, Laura Mendoza, que encarna cada edición festiva el personaje popular de La Lecherita y que se ha consolidado como la madrina de cualquier manifestación que tenga que ver con la máscara, a la que nunca falla.

Ni el partido del CD Tenerife con el Sporting de Gijón en casa menguó el poder de convocatoria de los trónicos, que salieron a su particular terreno de juego, la calle, enfundados con su suéter para la nueva campaña: rosa palo, con la palabra que inmortalizó su fundador, el célebre Tom Carby, sobre el corazón, «Trónico», y detrás, el anagrama de Diablos Locos, que ya cumplen... ¡57 años!, lo que los convierte en la segunda murga en concurso más antigua, por detrás de la decana Triqui-Traques, y la tercera incluyendo la afilarmónica madre Ni Fú-Ni Fá.

Noche de locura trónica en la que no faltaron los chistes de Juanjo, que desde este viernes queda inmortalizado en el mural que, de sorpresa, preparó el equipo que lidera el presidente, Masi Carvajal, y que alegra la escalera de subida a la zona chill out de Diablos con decenas de componentes que han marcado la historia de la murga.

Y no es la única sorpresa reservada para los componentes de Diablos Locos, que este sábado pisan el terreno de juego del CD Tenerife en una convivencia que une dos pasiones: fútbol y Carnaval.

Fiesta de principio de curso murguero y arranque Carnaval en Diablos Locos / María Pisaca

El nuevo mapa murguero

Las formaciones críticas que capitalizan el concurso más esperado de cada edición protagonizan entre el viernes y el lunes 31 de agosto el inicio del curso murguero para un total de 25 grupos que protagonizarán el concurso de la edición dedicada a Roma imperial.

La comparativa con la edición anterior deja varios movimientos. Entonces tomaron parte 21 formaciones: Chaladas, Bambones, Jocicudas, Desatadas, Malcriadas, Triqui-Traques, Tiralenguas, Tras con Tras, Mamelucos, Chinchosos, La Sonora, Guachinquietas, Burlonas, Marchilongas, Trapaseros, Avispados, Diablos Locos, Redoblones, Irónicos, Zeta-Zetas y Diabólicas. La mayoría repite, pero el nuevo curso murguero incorpora nombres que no estuvieron en aquel concurso y pierde, al menos de momento, a otros.

Vuelven a dar la murga Chaladas, Bambones, Jocicudas, Desatadas, Triqui-Traques, Tiralenguas, Tras con Tras, Mamelucos, Chinchosos, La Sonora, Guachinquietas, Burlonas, Marchilongas, Trapaseros, Diablos Locos, Irónicos, Zeta-Zetas y Diabólicas. A ese bloque se suma Redoblonas, aunque debe superar su particular Rubicón. En 2026 se estrenaron y meses después su dirección artística y musical se emanciparon en Indomables.

Entre las incorporaciones respecto a 2026 figuran Ni Pico Ni Corto, Desbocados, Trabachones, Mamelonas, Indomables y Trinkosos. A ellos se suma la Ni Fú-Ni Fá, aunque, como es sabido, fuera de concurso, más allá del estreno de su nuevo director, el ‘triquitraque’ y ‘caduco’ Juan José Guadalupe, murguero de pro.

El resto de la relación lo forman las agrupaciones consideradas consolidadas por Fiestas: Desatadas, Guachinquietas, Diablos Locos, Jocicudas, Trabachones, Ni Pico Ni Corto, Diabólicas, La Sonora, Triqui-Traques, Marchilongas, Bambones, Mamelonas, Mamelucos, Tras con Tras, Tiralenguas, Trapaseros, Desbocados, Burlonas, Zeta-Zetas, Redoblonas y Chinchosos.

Las bases fijan un máximo ordinario de 24 murgas, con prioridad para las consolidadas –las que hayan participado al menos en diez ediciones y no hayan interrumpido su presencia durante dos concursos consecutivos–.

Ese sistema es el que explica un cartel que finalmente alcanza las 25 plazas. Indomables entra como murga no consolidada de Santa Cruz. Trinkosos obtiene plaza por haber ganado el Concurso de Murgas del Norte de 2026, una circunstancia expresamente contemplada en las bases incluso cuando el cupo ordinario esté completo. Después, entre las formaciones de fuera del municipio, Irónicos ocupa la plaza 24 y Chaladas la 25, creada precisamente por la incorporación excepcional de la ganadora del Norte.

Malcriadas tira la toalla

Malcriadas quedó fuera del grupo titular. La murga, que sí concursó en 2026 y se había inscrito para 2027, fue situada como reserva por detrás de Irónicos y Chaladas. La resolución establecía que sería invitada si alguna de las titulares renunciaba, pero el colectivo ha decidido finalmente no salir.

En un comunicado, Malcriadas explica que ya era consciente de que podía quedar fuera de las escogidas y que, en pleno agosto, no podía mantener a sus componentes «a la expectativa» mientras el resto de colectivos comenzaba ensayos, diseños y preparativos. La murga agradece el respaldo recibido desde La Laguna, pero admite que la incertidumbre podía pasarle factura durante los preparativos.

Aunque la comparativa con el concurso de 2026, celebrado el pasado febrero, saca a relucir la ausencia de Avispados para 2027, la realidad es que sus componentes decidieron unir fuerzas para reflotar a Ni Pico Ni Corto, que estrena en la dirección artística a Iván Díaz –nieto de uno de los cofundadores– y que supone el retorno del mismísimo Fino Díaz, siete años después, para reflotar la murga de su padre.

De las 21 murgas que estuvieron sobre el escenario en febrero pasado, 19 repiten, Malcriadas no saldrá y Avispados se suma a Ni Pico. La inyección de ilusión llega de la mano de Trabachones, Ni Pico Ni Corto, Mamelonas, Desbocados, Indomables y Trinkosos.

De ellas, dos caras nuevas: Mamelonas e Indomables, y el estreno en Santa Cruz de un viejo conocido: Trinkosos, los ganadores del Norte que se estrenan en Santa Cruz.

Tras un año sabático, calientan motores Trabachones, Desbocados y la propia Ni Pico en su regreso.

El Norte gana peso

De las 25 murgas que llevan más allá del cupo ordinario de admisión el concurso, las formaciones femeninas son mayoría en el certamen de no ser por el éxodo del Norte. Y es que la capital contará con el concurso de Trapaseros e Irónicos, de Los Realejos; Tiralenguas y la femenina Chaladas, de Icod de los Vinos, y Trinkosos, de La Orotava.

Comienza así el primer acto del Carnaval, reservado a los ensayos que se prolongarán hasta la celebración de los concursos en febrero, hasta la explosión de la fiesta en la calle, la seña de identidad y el verdadero escenario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.