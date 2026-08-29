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Santa Cruz de Tenerife registra 191 solicitudes de conversión de locales a viviendas desde 2021

Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife contabiliza 38 solicitudes de cambio de uso de local a vivienda en lo que va de 2026, superando ligeramente las cifras del año anterior

Imagen de archivo de la oferta de una inmobiliaria de la capital tinerfeña.

Imagen de archivo de la oferta de una inmobiliaria de la capital tinerfeña. / María Pisaca

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Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

La conversión de locales comerciales en viviendas gana presencia en Santa Cruz de Tenerife. Desde 2021, la Gerencia Municipal de Urbanismo contabiliza 191 registros relacionados con cambios de uso de local a vivienda. La cifra, sin embargo, no significa que la capital haya incorporado 191 nuevas casas por esta vía: cada expediente debe superar la tramitación y Urbanismo no dispone de un dato agregado de cuántos han terminado finalmente autorizados.

El movimiento mantiene este año una tendencia ligeramente superior a la registrada en el mismo periodo de 2025. Hasta el 26 de agosto de 2026 se habían presentado 38 solicitudes, frente a las 36 acumuladas en idéntica fecha del año pasado. En todo 2025 terminaron registrándose 57 expedientes.

La diferencia es importante. Presentar una solicitud abre el procedimiento, pero no convierte automáticamente un antiguo comercio, oficina o bajo en una vivienda legal. Para obtener el cambio de uso, el inmueble debe cumplir las condiciones urbanísticas y técnicas exigidas y acreditar que puede funcionar realmente como espacio residencial.

Qué requisitos deben cumplir

Entre las condiciones esenciales figura el cumplimiento del Decreto de Habitabilidad de Canarias y de la Ordenanza de Edificación municipal. Urbanismo recuerda especialmente que las viviendas resultantes deben ser exteriores y dar frente a un espacio libre, ya sea público o privado, en las condiciones previstas por la normativa.

El propietario debe tramitar ante Urbanismo el cambio de uso y aportar el correspondiente proyecto técnico. La adecuación puede obligar a modificar distribución, instalaciones, ventilación, accesibilidad o cerramientos. Si las obras afectan a zonas comunes o fachadas, pueden ser necesarias además autorizaciones de la comunidad de propietarios.

La normativa fija también condiciones sobre superficie, altura, iluminación y ventilación. El marco regulatorio facilitado para estas operaciones establece, con carácter general, una superficie útil mínima de 25 metros cuadrados y una altura libre mínima de 2,50 metros, además de las exigencias del Código Técnico de la Edificación.

Más solicitudes que hace un año

Los 38 registros contabilizados hasta el 26 de agosto suponen solo dos más que los existentes en la misma fecha de 2025, por lo que no reflejan un salto brusco, aunque sí confirman que la transformación de locales continúa siendo una alternativa para propietarios de la capital.

El dato referido al año 2025 muestra, además, que la actividad puede crecer en el último cuatrimestre: desde las 36 solicitudes existentes a 26 de agosto se pasó a 57 al cierre del ejercicio, es decir, otras 21 peticiones entre finales de agosto y diciembre, según datos de Urbanismo.

Urbanismo insiste, no obstante, en separar solicitudes de autorizaciones. Para conocer cuántos de los 191 expedientes registrados desde 2021 han acabado convirtiéndose efectivamente en viviendas habría que revisar individualmente cada procedimiento.

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La vía existe y se utiliza, pero tiene límites claros: no basta con cerrar un escaparate y colocar una puerta. El antiguo local debe superar controles urbanísticos y de habitabilidad antes de poder ser reconocido legalmente como vivienda y cumplir todos los requisitos exigibles.

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