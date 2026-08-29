Anaga vuelve a colapsar: los vecinos denuncian otra jornada de atascos en la Cruz del Carmen y los caseríos

Los vecinos y residentes del macizo de Anaga, en Tenerife, han vuelto a alzar la voz este sábado, 29 de agosto de 2026, para denunciar una nueva jornada de saturación y colapso circulatorio en las principales vías de acceso a la reserva insular. Los problemas de movilidad se concentraron especialmente en el entorno de La Cruz del Carmen, extendiéndose las retenciones hacia los accesos de Casas de la Cumbre y la carretera de salida del caserío de El Batán.

El atasco, que comenzó a fraguarse a lo largo de la mañana y se prolongó hasta bien entrada la tarde, volvió a comprometer la rutina de las familias que habitan en la zona. Según señalan los propios afectados, retornar a sus domicilios durante los fines de semana se ha transformado en una tarea sumamente compleja debido a la masiva afluencia de vehículos privados y de alquiler que colapsan los escasos márgenes y estacionamientos de la carretera TF-12.

Colas en Anaga este sábado / E. D.

Exigen medidas de regulación efectivas para proteger a los caseríos

El colectivo vecinal sostiene que el malestar es generalizado ante una situación recurrente que pone en evidencia la falta de control en los puntos negros del Parque Rural: