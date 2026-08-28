Tres noches de trabajos intensivos con cortes y desvíos en la avenida Francisco La Roche desde el domingo

Santa Cruz afrontará tres noches de cortes, desvíos y cambios en el transporte público para renovar uno de los tramos más transitados de la avenida Francisco La Roche. Las obras comenzarán este domingo, 30 de agosto, a las 20.00 horas y se prolongarán hasta las 06.00 del miércoles 2 de septiembre, aunque las modificaciones de algunas líneas de guaguas se mantendrán hasta el día 4.

La intervención afecta a 410 metros de avenida, desde el entorno de la calle República de Honduras hasta las proximidades del acceso al túnel de la Vía Litoral. El Ayuntamiento ha concentrado los trabajos entre las 20.00 y las 06.00 horas para evitar que una actuación de esta envergadura coincida con las horas de mayor circulación.

Para el conductor, la consecuencia más visible serán los cortes temporales y los desvíos nocturnos. Entre los puntos afectados figuran la rotonda de la avenida San Sebastián y el entorno de la Rambla de Santa Cruz. La Policía Local coordinará los cambios de tráfico conforme vaya avanzando la maquinaria.

Tres noches y tres tramos

La obra se ejecutará como si se dividiera la avenida en tres piezas. Durante la noche del domingo 30 al lunes 31 se trabajará en unos 150 metros desde República de Honduras. La segunda noche se asfaltarán otros 150 metros y, entre el 1 y el 2 de septiembre, se completarán los aproximadamente 110 metros restantes próximos al túnel.

El proyecto supone una inversión de 526.000 euros y no consiste únicamente en retirar el asfalto deteriorado y colocar uno nuevo. Cuatro extendedoras trabajarán simultáneamente para cubrir prácticamente todo el ancho de la calzada en un mismo proceso.

El objetivo es conseguir un firme sin juntas longitudinales entre los carriles, reduciendo los puntos de deterioro que suelen aparecer donde se unen diferentes franjas de asfalto. Dos máquinas se ocuparán de las zonas de aparcamiento y las otras dos de los carriles de circulación.

Además, el pavimento destinado al tráfico incorporará caucho procedente de neumáticos fuera de uso, una solución que busca disminuir el ruido de rodadura y ofrecer una superficie más uniforme.

Cambios para nueve líneas de guaguas

Quienes utilicen el transporte público durante esas noches también deberán prestar atención. Las líneas 909, 910, 916, 917, 921, 945, 946, 947 y 970 modificarán su funcionamiento entre las 20.00 y las 06.00 horas desde el domingo 30 de agosto y hasta el 4 de septiembre.

Las líneas 910, 916, 917, 945, 946 y 970 cambiarán su recorrido entre el Intercambiador y Muelle Norte en ambos sentidos y circularán por la avenida Tres de Mayo y la Rambla de Santa Cruz.

La 909 modificará su itinerario hacia el barrio de La Alegría desde la calle La Marina, pasando por Arquitecto Marrero Reglado, San Isidro y la Rambla hasta recuperar Francisco La Roche. En sentido hacia el Intercambiador, circulará desde Muelle Norte por la Rambla y Tres de Mayo.

La línea 921, por su parte, se desviará desde Comandancia de Marina por la Rambla y la avenida Tres de Mayo antes de regresar al Intercambiador.

También quedarán temporalmente fuera de servicio las paradas de Hacienda, Estación Marítima y las dos de Edificio Múltiples 1. Como alternativas se plantean, dependiendo del recorrido, el Intercambiador, las paradas de la avenida de Anaga y Comandancia de Marina.

Para los vecinos y conductores, por tanto, la principal recomendación será anticipar los desplazamientos nocturnos, comprobar las modificaciones de las guaguas y evitar, cuando sea posible, el tramo en obras. Durante el día, la intención municipal es recuperar la circulación ordinaria.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, defiende que el horario nocturno busca reducir las molestias en una de las principales arterias de la capital. El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, destaca que dividir los trabajos en fases permitirá mantener el tráfico durante el día y completar en tres noches una actuación que, ejecutada en horario convencional, tendría una incidencia mucho mayor sobre la movilidad de Santa Cruz.