Cortes de tráfico nocturnos en el entorno del Centro Comercial Meridiano por obras en la nueva rampa

El entorno del Centro Comercial Meridiano afrontará dos noches de cambios en la circulación para completar los trabajos vinculados a la nueva rampa peatonal construida en la zona. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife realizará cortes de tráfico el domingo 30 y el lunes 31 de agosto, entre las 21.00 y las 05.00 horas.

La afección se concentrará en la calle Alcalde José Emilio García Gómez, en su confluencia con la avenida Manuel Hermoso Rojas y la calle Álvaro Rodríguez López. Los trabajos forman parte de las últimas actuaciones necesarias antes de la apertura de la rampa, diseñada para mejorar la accesibilidad peatonal en uno de los puntos con mayor desnivel del entorno de Meridiano.

Asfaltado primero y señalización después

La intervención se dividirá en dos jornadas. Durante la noche del domingo 30 se ejecutarán las tareas de fresado y asfaltado de la calzada, mientras que el lunes 31 se completará la señalización de la vía.

El objetivo es dejar acondicionado el entorno inmediato de la infraestructura antes de su puesta en servicio y adaptar la circulación a la nueva configuración de este punto.

Los cortes se han programado durante la noche para reducir su incidencia sobre una zona que registra un importante volumen de tráfico durante el día, tanto por los accesos al centro comercial como por la conexión con las avenidas Tres de Mayo y Manuel Hermoso Rojas.

Por dónde circular durante los cortes

Entre las 21.00 y las 05.00 horas, los conductores no podrán utilizar con normalidad el tramo afectado y deberán seguir los itinerarios alternativos habilitados.

El tráfico será desviado por la avenida Manuel Hermoso Rojas y por las calles Álvaro Rodríguez López, Miguel Maffiotte Miller, Pedro Modesto Campos y Unión Artística del Cabo.

La actuación se coordina entre las áreas municipales de Obras e Infraestructuras y Movilidad y Accesibilidad Universal, dentro de los trabajos finales para poner en funcionamiento la nueva rampa peatonal.

Para los conductores que circulen por el entorno de Meridiano durante ambas noches, la principal incidencia será, por tanto, la necesidad de abandonar temporalmente el recorrido habitual y utilizar las calles alternativas. Durante el resto de la jornada no se prevén estos cortes.

Con el asfaltado y la señalización, el Ayuntamiento entra en la fase final de una intervención destinada a eliminar las dificultades que hasta ahora presentaba este punto para los peatones y mejorar la conexión a pie en las inmediaciones del centro comercial.