Comprueba si tu coche podrá entrar en la Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz de Tenerife: estos son los vehículos autorizados

La llegada de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santa Cruz de Tenerife plantea una pregunta habitual entre los conductores: ¿podré seguir entrando al centro con mi coche?

La respuesta dependerá principalmente del distintivo ambiental de la DGT que tenga asignado el vehículo. Cuando la ZBE comience a aplicar sus restricciones, los coches que cumplan con los requisitos medioambientales podrán acceder al área delimitada.

Qué coches podrán entrar en la ZBE de Santa Cruz

La Zona de Bajas Emisiones de la capital tinerfeña permitirá la circulación de los vehículos que dispongan de alguno de los distintivos ambientales establecidos por la Dirección General de Tráfico (DGT). Es decir, podrán acceder:

Vehículos con etiqueta 0 Emisiones (azul) : eléctricos, híbridos enchufables con autonomía suficiente y vehículos de pila de combustible.

: eléctricos, híbridos enchufables con autonomía suficiente y vehículos de pila de combustible. Vehículos con etiqueta ECO (azul y verde) : híbridos no enchufables, híbridos enchufables con menor autonomía y vehículos de gas.

: híbridos no enchufables, híbridos enchufables con menor autonomía y vehículos de gas. Vehículos con etiqueta C (verde) : turismos de gasolina matriculados a partir de enero de 2006 y diésel desde 2014.

: turismos de gasolina matriculados a partir de enero de 2006 y diésel desde 2014. Vehículos con etiqueta B (amarilla): turismos de gasolina matriculados desde 2001 y diésel desde 2006.

Además, podrán circular sin restricciones los ciclomotores, bicicletas, otros ciclos y vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos.

Etiquetas ambientales de la DGT / DGT

Los coches que tendrán dificultades para acceder

Los principales afectados serán los vehículos que no cuentan con distintivo ambiental de la DGT. Se trata de los modelos más antiguos y que no cumplen los requisitos mínimos de emisiones establecidos por Tráfico.

Entre ellos se encuentran, de forma general, los turismos de gasolina matriculados antes de 2001 y los diésel anteriores a 2006.

Dónde estará la ZBE de Santa Cruz

La Zona de Bajas Emisiones comprenderá principalmente con el casco histórico de la capital tinerfeña. El perímetro quedará delimitado por:

Barranco de Santos

Méndez Núñez

San Isidro

Avenida de Anaga

Las calles que forman los límites del área quedarán fuera de las restricciones, al igual que todo el espacio situado fuera del perímetro establecido. Cuando la ZBE entre en funcionamiento con las limitaciones previstas, los conductores tendrán que tener en cuenta que el horario será de lunes a sábado, entre las 7.00 y las 20.00 horas.

Durante los primeros 18 meses se desarrollará una fase informativa en la que no se aplicarán restricciones ni sanciones. Una vez cumplir el periodo, quienes incumplan las restricciones de acceso se enfrentan a sanciones de 200 euros.

Cómo consultar qué etiqueta tiene tu coche

Los conductores pueden comprobar qué distintivo ambiental corresponde a su vehículo a través de los canales oficiales de la DGT, introduciendo la matrícula. Conocer la etiqueta que le corresponde al vehículo permitirá a los conductores de Santa Cruz de Tenerife saber si podrán circular por las ZBE de la capital cuando finalice el periodo de adaptación.