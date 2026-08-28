Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeVertidos en el polígono industrial de GüímarCD TenerifeHipotecas en CanariasCierre de la playa de BajamarEsclavitud en CanariasViajes en tuk tukCasa más cara de Canarias
instagramlinkedin

Barrio a barrio | Igueste de San Andrés

El colegio de Igueste de San Andrés cierra el próximo curso por falta de alumnos

La falta de servicios de conciliación como comedor y permanencia, sumada al transporte a otros centros, resta atractivo al colegio

Detalle interior del colegio de Igueste de San Andrés.

Detalle interior del colegio de Igueste de San Andrés. / Andrés Gutiérrez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

El CEIP de Igueste de San Andrés no abrirá sus puertas el próximo curso. La Consejería de Educación ha decidido cesar temporalmente la actividad del centro, integrado en el CER de Anaga, por falta de alumnado.

La Asociación de Vecinos Príncipe Haineto explica que el colegio llegó a contar con cuatro alumnos y que, tras la marcha de uno de ellos, quedaron tres. Educación precisa, sin embargo, que de cara al nuevo curso solo figura inicialmente un alumno y que, si antes del comienzo de las clases se incorporaran más escolares, podría reconsiderarse la continuidad. La Consejería admite que el centro lleva años perdiendo matrícula. El cierre se plantea, en principio, como temporal.

La falta de servicios de conciliación

La falta de servicios de conciliación aparece entre las razones que los vecinos señalan para explicar la pérdida de alumnado. El colegio funcionaba de 8.30 a 13.30 horas y el pasado curso el Ayuntamiento implantó una acogida temprana entre las 7.30 y las 8.30 para facilitar la organización de las familias. Sin embargo, el centro no dispone de comedor ni de permanencia al terminar las clases.

Para algunos padres, esa carencia fue decisiva para matricular a sus hijos en otros colegios. «Quien no tenga a nadie lo tiene muy difícil para tener a su hijo en el colegio de Igueste con estas condiciones», resumen desde el barrio. A ello se añade la existencia de transporte hacia otros centros próximos, entre ellos el de San Andrés, que sí cuenta con comedor y actividades.

Los tres únicos alumnos previstos para el próximo curso serán escolarizados en otro centro de la zona. Educación aclara que tendrán transporte escolar si les corresponde por los criterios establecidos, pero no se habilitará específicamente por el cierre de la escuela.

Un círculo difícil de romper

El Ayuntamiento lamenta la situación y reconoce un círculo difícil de romper: el reducido número de escolares dificulta que Educación implante servicios como el comedor y, a la vez, la ausencia de esos recursos resta atractivo al centro para nuevas familias. La Concejalía de Educación, dirigida por Charín González, recuerda que la acogida temprana se puso en marcha precisamente para apoyar la conciliación y tratar de evitar el cierre.

Noticias relacionadas y más

Un futuro uso comunitario

Una vez que Educación formalice el cese y desafecte el inmueble como centro docente, el Consistorio plantea abrir un proceso con los vecinos para decidir su futuro. La propuesta que ha trasladado el propio núcleo pasa por convertir el edificio en un espacio comunitario para asociaciones y colectivos de Igueste, manteniendo así abierto a la vida del pueblo un inmueble estrechamente ligado a su historia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una ONG pide mediación del Gobierno de Canarias para salvar la histórica Casa del Caminero en San Andrés
  2. El arquitecto Chus del Real busca recuperar la vocación marítima de Santa Cruz con un plan integral
  3. Santa Cruz recuperará en septiembre los quioscos históricos de las plazas de El Príncipe y Weyler
  4. Prohibido aparcar en estas calles de Santa Cruz de Tenerife: el rodaje de una serie afecta a los estacionamientos en tres vías
  5. Vivienda asequible en Santa Cruz de Tenerife: Visocan inicia las visitas previas a la adjudicación de 50 casas de alquiler en La Gallega
  6. Urbanismo demuele las escaleras de las primeras cinco plantas del mamotreto de Añaza para impedir el acceso
  7. Multa de 200 euros por entrar con estos vehículos en el determinadas zonas de Santa Cruz de Tenerife: así funcionará la nueva ZBE
  8. Vecinos de Santa Cruz de Tenerife denuncian la plaga de ratas en la Plaza del Príncipe y exigen una actuación urgente

El colegio de Igueste de San Andrés cierra el próximo curso por falta de alumnos

El colegio de Igueste de San Andrés cierra el próximo curso por falta de alumnos

El proyecto de barrios de Santa Cruz duplica actuaciones y da empleo a 112 parados de larga duración

El proyecto de barrios de Santa Cruz duplica actuaciones y da empleo a 112 parados de larga duración

La Cruz del Señor, sin agua suficiente en plantas altas: Emmasa niega bajada general de presión

La Cruz del Señor, sin agua suficiente en plantas altas: Emmasa niega bajada general de presión

Colegios públicos de Santa Cruz estrenan mejoras en cubiertas, baños y aulas tras inversión millonaria

Colegios públicos de Santa Cruz estrenan mejoras en cubiertas, baños y aulas tras inversión millonaria

Rápida intervención en Anaga: los operarios retiran las rocas y restablecen el tráfico

Nueva tasa de basura en Santa Cruz de Tenerife 2026: cuándo se paga, bonificaciones y cómo será la domiciliación

Nueva tasa de basura en Santa Cruz de Tenerife 2026: cuándo se paga, bonificaciones y cómo será la domiciliación

Multa de 200 euros por circular con un vehículo no autorizado en la ZBE de Santa Cruz de Tenerife: el distintivo que identifica a los vehículos tinerfeños

Multa de 200 euros por circular con un vehículo no autorizado en la ZBE de Santa Cruz de Tenerife: el distintivo que identifica a los vehículos tinerfeños

Un desprendimiento obliga a cerrar un carril de la carretera hacia Igueste de San Andrés en la salida del pueblo

Un desprendimiento obliga a cerrar un carril de la carretera hacia Igueste de San Andrés en la salida del pueblo
Tracking Pixel Contents