El colegio de Igueste de San Andrés cierra el próximo curso por falta de alumnos

El CEIP de Igueste de San Andrés no abrirá sus puertas el próximo curso. La Consejería de Educación ha decidido cesar temporalmente la actividad del centro, integrado en el CER de Anaga, por falta de alumnado.

La Asociación de Vecinos Príncipe Haineto explica que el colegio llegó a contar con cuatro alumnos y que, tras la marcha de uno de ellos, quedaron tres. Educación precisa, sin embargo, que de cara al nuevo curso solo figura inicialmente un alumno y que, si antes del comienzo de las clases se incorporaran más escolares, podría reconsiderarse la continuidad. La Consejería admite que el centro lleva años perdiendo matrícula. El cierre se plantea, en principio, como temporal.

La falta de servicios de conciliación

La falta de servicios de conciliación aparece entre las razones que los vecinos señalan para explicar la pérdida de alumnado. El colegio funcionaba de 8.30 a 13.30 horas y el pasado curso el Ayuntamiento implantó una acogida temprana entre las 7.30 y las 8.30 para facilitar la organización de las familias. Sin embargo, el centro no dispone de comedor ni de permanencia al terminar las clases.

Para algunos padres, esa carencia fue decisiva para matricular a sus hijos en otros colegios. «Quien no tenga a nadie lo tiene muy difícil para tener a su hijo en el colegio de Igueste con estas condiciones», resumen desde el barrio. A ello se añade la existencia de transporte hacia otros centros próximos, entre ellos el de San Andrés, que sí cuenta con comedor y actividades.

Los tres únicos alumnos previstos para el próximo curso serán escolarizados en otro centro de la zona. Educación aclara que tendrán transporte escolar si les corresponde por los criterios establecidos, pero no se habilitará específicamente por el cierre de la escuela.

Un círculo difícil de romper

El Ayuntamiento lamenta la situación y reconoce un círculo difícil de romper: el reducido número de escolares dificulta que Educación implante servicios como el comedor y, a la vez, la ausencia de esos recursos resta atractivo al centro para nuevas familias. La Concejalía de Educación, dirigida por Charín González, recuerda que la acogida temprana se puso en marcha precisamente para apoyar la conciliación y tratar de evitar el cierre.

Un futuro uso comunitario

Una vez que Educación formalice el cese y desafecte el inmueble como centro docente, el Consistorio plantea abrir un proceso con los vecinos para decidir su futuro. La propuesta que ha trasladado el propio núcleo pasa por convertir el edificio en un espacio comunitario para asociaciones y colectivos de Igueste, manteniendo así abierto a la vida del pueblo un inmueble estrechamente ligado a su historia.