Qué coches podrán entrar en la Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz y cuáles necesitarán autorización

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santa Cruz de Tenerife no afectará por igual a todos los vehículos. Cuando termine el periodo de información y empiecen a aplicarse las restricciones, habrá coches que podrán seguir entrando con normalidad y otros que necesitarán una autorización para circular por el centro.

¿Qué vehículos podrán circular dentro de la Zona de Baja Emisión y cuáles tendrán la entrada prohibida? La diferencia principal estará en el distintivo ambiental. Los vehículos con etiqueta 0 Emisiones, ECO, C o B podrán acceder a la ZBE sin tener que realizar ningún trámite.

Las restricciones se dirigirán sobre todo a los vehículos más antiguos que no tienen etiqueta ambiental, entre ellos los coches de gasolina con más de 25 años y los diésel con más de 20.

Aun así, la ordenanza contempla excepciones para residentes, personas con movilidad reducida, servicios esenciales, familias numerosas, cuidadores, empresas, autónomos y otros casos concretos.

Qué vehículos podrán entrar sin restricciones

Cuando la Zona de Bajas Emisiones entre en funcionamiento, podrán circular los vehículos que tengan alguno de estos distintivos ambientales: 0 Emisiones, ECO, C y B. Tampoco tendrán restricciones los ciclomotores, las bicicletas, otros ciclos y los patinetes.

Por tanto, estos vehículos podrán entrar en la ZBE sin tener que pedir una autorización previa.

Qué coches tendrán la entrada restringida a la Zona de Bajas Emisiones

Las restricciones se centrarán en los vehículos que no tienen distintivo ambiental. La ordenanza señala a los coches de gasolina con más de 25 años y los diésel con más de 20.

Eso no significa, sin embargo, que todos ellos tengan prohibido el acceso. La normativa contempla numerosas situaciones en las que será posible entrar en la zona mediante una excepción o una autorización específica.

Qué pasa si vivo dentro de la ZBE

Los residentes podrán seguir accediendo con sus vehículos. Para ello deberán inscribirlos de forma en el Registro Municipal de Vehículos.

Esta excepción permitirá que las personas que viven dentro del perímetro puedan seguir utilizando su coche aunque esté afectado por las restricciones generales.

Qué otros vehículos estarán exentos

La ordenanza incluye otras excepciones. Podrán acceder los vehículos de personas con movilidad reducida, el transporte público regular, los taxis, los servicios de emergencia, la atención sanitaria, la seguridad privada, la limpieza, los suministros, las grúas y los servicios de auxilio en carretera.

También estarán exceptuados los vehículos históricos y los relacionados con actos autorizados en la vía pública.

Quién podrá pedir una autorización especial

Además de estas excepciones, habrá conductores que podrán solicitar autorización para entrar en la ZBE aunque su vehículo esté afectado por las restricciones. Entre ellos se encuentran las personas que no puedan cambiar de coche por motivos económicos y cuyos ingresos no superen dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

También podrán solicitar autorización los cuidadores de personas mayores o dependientes y las familias numerosas domiciliadas dentro de la ZBE.

En el caso de las familias numerosas, se podrán registrar hasta dos vehículos por unidad familiar, aunque las autorizaciones no podrán utilizarse al mismo tiempo.

Garajes y aparcamientos dentro de la Zona de Baja Emisión

Quienes tengan una plaza de garaje dentro del perímetro de baja emisión también podrán seguir accediendo. Los propietarios o arrendatarios podrán asociar hasta tres vehículos por plaza.

Lo mismo ocurrirá con los abonados de aparcamientos públicos situados dentro de la Zona de Bajas Emisiones.

Empresas, autónomos y reparto

La regulación también contempla el acceso de empresas y trabajadores que necesiten entrar en la zona por motivos profesionales. Podrán solicitar autorización las empresas y autónomos con actividad dentro de la ZBE, así como los vehículos comerciales de distribución, el transporte escolar y los servicios de transporte discrecional.

Ir al médico, al veterinario o al taller

La ordenanza recoge además situaciones cotidianas en las que una persona puede necesitar entrar al centro con un vehículo que tenga el acceso restringido. Será posible solicitar autorización para acudir a consultas y tratamientos médicos, centros veterinarios o talleres situados dentro de la ZBE.

También se contempla el acceso para el reparto de medicamentos, los servicios funerarios, las farmacias de guardia, los vehículos con matrícula extranjera o diplomática y los coches de autoescuelas con local dentro de la zona.

La normativa municipal también contempla la entrada mediante autorización para aquellos vehículos que accedan a la ZBE para dejar o recoger alumnado de educación infantil, primaria o secundaria.

Cuándo empezarán realmente las restricciones

Por ahora, los conductores podrán seguir entrando en el centro de Santa Cruz de Tenerife como hasta ahora.

La ordenanza entrará en vigor 15 días después de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia -la normativa fue publicada el pasado día 24-, pero a partir de ese momento comenzará un periodo de 18 meses sin restricciones ni sanciones.

Será después de esa fase informativa cuando empiecen a aplicarse las limitaciones de tráfico.

A partir de entonces, circular por la ZBE sin cumplir los requisitos o sin contar con la autorización correspondiente podrá suponer una multa de 200 euros.