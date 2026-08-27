Rápida intervención en Anaga: los operarios retiran las rocas y restablecen el tráfico

La carretera TF-121, a la salida de Igueste de San Andrés, ha quedado completamente reabierta al tráfico desde las 13:30 horas de este jueves, según han confirmado los servicios de emergencia. La vía recupera la normalidad tras el cierre parcial de uno de sus carriles registrado a primera hora de la mañana a causa de un desprendimiento de rocas en la calzada.

La rápida resolución de la incidencia ha sido posible gracias al despliegue de los operarios del servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife, quienes se trasladaron hasta la zona afectada con maquinaria específica para retirar los materiales desprendidos y realizar las labores de limpieza y verificación de la seguridad del firme.

Dispositivo de seguridad y normalización de la vía

Durante las horas en las que el carril permaneció fuera de servicio, una patrulla de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife se mantuvo desplegada en la zona del distrito de Anaga para regular el tráfico alternativo, garantizar la seguridad de los conductores y coordinar los trabajos con las brigadas del Cabildo.

Tras dar por concluidas las tareas de retirada y despeje, los agentes han reabierto el tramo a la circulación habitual, quedando sin efecto las restricciones y recomendaciones de precaución en la salida del pueblo.