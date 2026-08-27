El proyecto de barrios de Santa Cruz duplica actuaciones y da empleo a 112 parados de larga duración

Santa Cruz ha cerrado el proyecto ‘Intervenciones en los barrios de Santa Cruz de Tenerife 2025-2026’ con 75 actuaciones ejecutadas, más del doble de las 35 previstas inicialmente, y con 112 personas desempleadas de larga duración incorporadas a un programa que combinó trabajo, formación y orientación laboral.

La iniciativa se desarrolló entre el 26 de diciembre y el 17 de julio en los cinco distritos. Del total de participantes, 90 fueron peones, a los que se sumaron siete docentes, una orientadora laboral, cinco encargados, cinco oficiales, dos aparejadores, un técnico de prevención y un auxiliar administrativo.

Barrios donde se actuaron

Los equipos realizaron trabajos de pintura, albañilería, limpieza y desbroce en plazas, parques, instalaciones municipales y zonas peatonales. En Anaga se actuó en el Infobox, Igueste de San Andrés y San Andrés; en Centro-Ifara, en El Toscal-Pisaca y el entorno del CEIP San Fernando; y en Salud-La Salle, en el antiguo Mercado de La Salud y la plaza de Goya.

También hubo intervenciones en César Casariego, el aparcamiento de Alteza y la plaza de Somosierra, en Ofra-Costa Sur. En Suroeste se retiró rabo de gato en 440 metros de la calle Andrés Orozco Maffiote, en Tincer, y se acondicionó el parque Santa Catalina, en La Gallega.

El programa alcanzó así el 214,3% de la planificación inicial. Además del trabajo sobre el terreno, los participantes recibieron formación en matemáticas, lengua, inglés, igualdad, prevención de conflictos, TIC y sensibilización medioambiental.

El proyecto fue financiado por el Servicio Canario de Empleo y ejecutado por el Ayuntamiento y la Sociedad de Desarrollo. El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó la doble vertiente social y urbana, mientras Carmen Pérez subrayó que la detección de nuevas necesidades permitió sumar 40 actuaciones adicionales.