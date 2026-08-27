Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeVertidos en el polígono industrial de GüímarCD TenerifeHipotecas en CanariasCierre de la playa de BajamarEsclavitud en CanariasViajes en tuk tukCasa más cara de Canarias
instagramlinkedin

Formación y empleo

El proyecto de barrios de Santa Cruz duplica actuaciones y da empleo a 112 parados de larga duración

Las obras de pintura, albañilería y desbroce se extendieron por plazas, parques y zonas peatonales de los cinco distritos de la capital tinerfeña

Desempleados de larga duración adecentan espacios públicos de la ciudad.

Desempleados de larga duración adecentan espacios públicos de la ciudad. / El Día

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz ha cerrado el proyecto ‘Intervenciones en los barrios de Santa Cruz de Tenerife 2025-2026’ con 75 actuaciones ejecutadas, más del doble de las 35 previstas inicialmente, y con 112 personas desempleadas de larga duración incorporadas a un programa que combinó trabajo, formación y orientación laboral.

La iniciativa se desarrolló entre el 26 de diciembre y el 17 de julio en los cinco distritos. Del total de participantes, 90 fueron peones, a los que se sumaron siete docentes, una orientadora laboral, cinco encargados, cinco oficiales, dos aparejadores, un técnico de prevención y un auxiliar administrativo.

Barrios donde se actuaron

Los equipos realizaron trabajos de pintura, albañilería, limpieza y desbroce en plazas, parques, instalaciones municipales y zonas peatonales. En Anaga se actuó en el Infobox, Igueste de San Andrés y San Andrés; en Centro-Ifara, en El Toscal-Pisaca y el entorno del CEIP San Fernando; y en Salud-La Salle, en el antiguo Mercado de La Salud y la plaza de Goya.

También hubo intervenciones en César Casariego, el aparcamiento de Alteza y la plaza de Somosierra, en Ofra-Costa Sur. En Suroeste se retiró rabo de gato en 440 metros de la calle Andrés Orozco Maffiote, en Tincer, y se acondicionó el parque Santa Catalina, en La Gallega.

El programa alcanzó así el 214,3% de la planificación inicial. Además del trabajo sobre el terreno, los participantes recibieron formación en matemáticas, lengua, inglés, igualdad, prevención de conflictos, TIC y sensibilización medioambiental.

Noticias relacionadas y más

El proyecto fue financiado por el Servicio Canario de Empleo y ejecutado por el Ayuntamiento y la Sociedad de Desarrollo. El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó la doble vertiente social y urbana, mientras Carmen Pérez subrayó que la detección de nuevas necesidades permitió sumar 40 actuaciones adicionales.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una ONG pide mediación del Gobierno de Canarias para salvar la histórica Casa del Caminero en San Andrés
  2. El arquitecto Chus del Real busca recuperar la vocación marítima de Santa Cruz con un plan integral
  3. Santa Cruz recuperará en septiembre los quioscos históricos de las plazas de El Príncipe y Weyler
  4. Prohibido aparcar en estas calles de Santa Cruz de Tenerife: el rodaje de una serie afecta a los estacionamientos en tres vías
  5. Vivienda asequible en Santa Cruz de Tenerife: Visocan inicia las visitas previas a la adjudicación de 50 casas de alquiler en La Gallega
  6. Urbanismo demuele las escaleras de las primeras cinco plantas del mamotreto de Añaza para impedir el acceso
  7. Multa de 200 euros por entrar con estos vehículos en el determinadas zonas de Santa Cruz de Tenerife: así funcionará la nueva ZBE
  8. Vecinos de Santa Cruz de Tenerife denuncian la plaga de ratas en la Plaza del Príncipe y exigen una actuación urgente

El proyecto de barrios de Santa Cruz duplica actuaciones y da empleo a 112 parados de larga duración

El proyecto de barrios de Santa Cruz duplica actuaciones y da empleo a 112 parados de larga duración

La Cruz del Señor, sin agua suficiente en plantas altas: Emmasa niega bajada general de presión

La Cruz del Señor, sin agua suficiente en plantas altas: Emmasa niega bajada general de presión

Colegios públicos de Santa Cruz estrenan mejoras en cubiertas, baños y aulas tras inversión millonaria

Colegios públicos de Santa Cruz estrenan mejoras en cubiertas, baños y aulas tras inversión millonaria

Rápida intervención en Anaga: los operarios retiran las rocas y restablecen el tráfico

Nueva tasa de basura en Santa Cruz de Tenerife 2026: cuándo se paga, bonificaciones y cómo será la domiciliación

Nueva tasa de basura en Santa Cruz de Tenerife 2026: cuándo se paga, bonificaciones y cómo será la domiciliación

Multa de 200 euros por circular con un vehículo no autorizado en la ZBE de Santa Cruz de Tenerife: el distintivo que identifica a los vehículos tinerfeños

Multa de 200 euros por circular con un vehículo no autorizado en la ZBE de Santa Cruz de Tenerife: el distintivo que identifica a los vehículos tinerfeños

Un desprendimiento obliga a cerrar un carril de la carretera hacia Igueste de San Andrés en la salida del pueblo

Un desprendimiento obliga a cerrar un carril de la carretera hacia Igueste de San Andrés en la salida del pueblo

Barrio Nuevo reclama un refuerzo de personal para acelerar las obras de saneamiento y renovar redes

Barrio Nuevo reclama un refuerzo de personal para acelerar las obras de saneamiento y renovar redes
Tracking Pixel Contents