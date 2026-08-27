Nueva tasa de basura en Santa Cruz de Tenerife 2026: cuándo se paga, bonificaciones y cómo será la domiciliación

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha informado de que el periodo voluntario para abonar la nueva tasa de recogida y tratamiento de residuos correspondiente a 2026 comenzará en septiembre. Aunque algunos contribuyentes ya han recibido la comunicación con el importe que deben pagar, no tienen que abonar el recibo de forma inmediata.

La administración municipal ha optado por trasladar el inicio del periodo de pago para facilitar que los vecinos dispongan de más tiempo para revisar la información, conocer la cantidad que les corresponde, resolver posibles dudas y organizar el abono.

Según el calendario fiscal municipal, las notificaciones individuales de esta nueva tasa se enviarán a partir del 20 de septiembre de 2026. Al tratarse de una liquidación que requiere notificación individual, el plazo concreto de pago dependerá de la fecha en la que cada contribuyente reciba la comunicación. El Ayuntamiento mantiene además en su calendario fiscal el periodo de cobro del segundo semestre hasta el 23 de noviembre de 2026.

¿Por qué se aplica ahora una nueva tasa de residuos?

La nueva tasa responde a la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, una normativa estatal que obliga a las entidades locales a establecer una tasa específica y diferenciada para financiar los costes relacionados con la recogida, el transporte y el tratamiento de los residuos de competencia municipal.

La legislación plantea además que estos sistemas puedan avanzar hacia modelos en los que el coste tenga relación con la generación de residuos y contempla la posibilidad de establecer reducciones o diferenciaciones atendiendo a determinadas circunstancias, como la separación de residuos, el compostaje o las situaciones de riesgo de exclusión social.

En Santa Cruz de Tenerife, la aplicación de la nueva tasa supone un cambio respecto al funcionamiento de otros tributos municipales. Por este motivo, la liquidación de 2026 se notificará individualmente a cada obligado al pago.

Esto explica también que la tasa no se haya incorporado automáticamente a las domiciliaciones que los contribuyentes ya tenían activadas para otros impuestos o tasas municipales.

La tasa no se cargará automáticamente en las cuentas

Uno de los aspectos que deben tener en cuenta los vecinos es que la domiciliación de otros recibos municipales no implica que la nueva tasa de residuos de 2026 vaya a cobrarse directamente en la cuenta bancaria.

El Ayuntamiento explica que, debido a las características de la nueva liquidación y a la obligación de efectuar una notificación individual, las domiciliaciones anteriores no tienen efecto para este primer recibo.

La propia sede electrónica municipal establece que la tasa correspondiente a 2026 no podrá domiciliarse y que las liquidaciones serán remitidas al domicilio del contribuyente o, cuando corresponda, por vía electrónica a partir de septiembre. El pago deberá realizarse mediante la correspondiente carta de pago.

Por tanto, quienes ya hayan recibido la notificación deben conservarla y consultar las instrucciones que figuren en ella antes de realizar el pago.

Los vecinos podrán preparar ya la domiciliación para 2027

La situación será diferente a partir del ejercicio siguiente. El Ayuntamiento permite que los contribuyentes preparen desde este año la domiciliación del recibo correspondiente a 2027.

La domiciliación de los tributos municipales lleva asociada una bonificación del 5 %, según la información publicada por el Consistorio. Para la nueva tasa de residuos, esta posibilidad tendrá efecto a partir de 2027, ya que el recibo correspondiente a 2026 no podrá acogerse a la domiciliación ni a esa bonificación.

La sede electrónica municipal detalla las condiciones para solicitar la domiciliación y señala que esta puede mantenerse mientras no sea anulada por el interesado, rechazada por la entidad bancaria o invalidada por el Ayuntamiento por una causa justificada.

El Ayuntamiento prepara bonificaciones para reducir el impacto

Otro de los elementos que se están trabajando son las bonificaciones destinadas a reducir el impacto económico de la nueva tasa entre determinados contribuyentes.

El Consistorio estudia que estas reducciones puedan tener en cuenta distintas circunstancias relacionadas con cada vivienda. Entre ellas figuran la situación socioeconómica de las familias, la distancia existente entre el inmueble y los contenedores o determinados usos del inmueble.

La normativa estatal permite que las tasas municipales de residuos incorporen criterios de diferenciación y reducción en determinados supuestos. Entre las posibilidades recogidas en la Ley 7/2022 aparecen, por ejemplo, incentivos relacionados con la recogida separada, el compostaje y determinadas situaciones de vulnerabilidad económica.

El Ayuntamiento de Santa Cruz trabaja ahora en la definición y aplicación del mayor número posible de bonificaciones dentro del marco establecido por la normativa.

Más tiempo para consultar el importe y resolver dudas

El traslado del periodo voluntario de pago a septiembre busca que los contribuyentes tengan margen suficiente para comprobar cuánto deben pagar y resolver posibles incidencias antes de que finalice el plazo.

La nueva tasa se calcula de acuerdo con los criterios establecidos por la normativa municipal, que incorpora diferentes características de los inmuebles. La regulación estatal establece que las entidades locales deben disponer de una tasa específica que refleje los costes reales asociados a la gestión de los residuos.

En este contexto, el importe no tiene por qué ser idéntico para todas las viviendas, ya que intervienen diferentes variables contempladas por la regulación municipal.

Además, el Ayuntamiento ofrece la posibilidad de consultar información sobre plazos, formas de pago, bonificaciones y canales de atención a través de sus medios oficiales.

Qué deben hacer los contribuyentes

Ante la llegada de las primeras notificaciones, los vecinos de Santa Cruz deben tener en cuenta varios puntos básicos: