Multa de 200 euros por circular con un vehículo no autorizado en la ZBE de Santa Cruz de Tenerife: el distintivo que identifica a los vehículos tinerfeños

La llegada de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santa Cruz de Tenerife cambiará la forma en la que muchos conductores acceden al centro de la capital. Aunque las restricciones no se aplicarán de manera inmediata, los conductores tendrán que conocer las nuevas medidas de movilidad en la capital.

La Dirección General de Tráfico (DGT) cuenta con un distintivo ambiental que clasifica a los vehículos según sus emisiones contaminantes y su eficiencia energética. A partir de esa clasificación, los ayuntamientos establecen qué coches pueden acceder, circular o estacionar dentro de sus Zonas de Bajas Emisiones.

Qué es el distintivo ambiental V-25

El distintivo ambiental V-25 es la pegatina que identifica la categoría contaminante de cada vehículo. La DGT establece cuatro grupos principales:

Etiqueta 0 emisiones (azul): corresponde a vehículos eléctricos, híbridos enchufables con suficiente autonomía y vehículos de pila de combustible.

corresponde a vehículos eléctricos, híbridos enchufables con suficiente autonomía y vehículos de pila de combustible. Etiqueta ECO (azul y verde): incluye híbridos no enchufables, híbridos enchufables con menor autonomía y vehículos propulsados por gas.

incluye híbridos no enchufables, híbridos enchufables con menor autonomía y vehículos propulsados por gas. Etiqueta C (verde): para turismos de gasolina más recientes y diésel matriculados desde 2015.

para turismos de gasolina más recientes y diésel matriculados desde 2015. Etiqueta B (amarilla): para vehículos de gasolina y diésel más antiguos que todavía cumplen los requisitos mínimos de emisiones.

Desde la DGT explican que "el distintivo es válido para circular en España. Si vas a circular con su vehículo en Alemania, Austria, Dinamarca, Francia u otro país con sistema de catalogación ambiental, debes informarte antes de ir sobre si es necesario obtener un distintivo en el país al que viajas, cómo hacerlo y de los criterios para poder circular".

Etiquetas ambientales de la DGT / DGT

Multas para los infractores

Las sanciones por incumplir las restricciones de una Zona de Bajas Emisiones pueden llegar a los 200 euros. La Ley de Tráfico considera infracción grave acceder a una ZBE incumpliendo las limitaciones establecidas por el ayuntamiento correspondiente.

Es decir, la sanción no se interpone por no llevar colocada el distintivo en el parabrisas, sino a circular con un vehículo que no cumple los requisitos de acceso.

¿Es obligatorio llevar la pegatina en el coche?

La DGT recomienda colocar el distintivo ambiental en un lugar visible del vehículo, preferentemente en la parte inferior derecha del parabrisas delantero.

Sin embargo, no existe una obligación general de llevar físicamente pegada la etiqueta ambiental en el parabrisas. La clasificación del vehículo queda registrada en las bases de datos oficiales y los sistemas de control de las ZBE pueden utilizar la matrícula para comprobar si el vehículo cumple las condiciones de acceso.