Colegios públicos de Santa Cruz estrenan mejoras en cubiertas, baños y aulas tras inversión millonaria

La vuelta al cole encuentra este año a numerosos centros públicos de Santa Cruz con cubiertas reparadas, baños renovados, nuevas ventanas, pérgolas, vallados y mejoras en aulas y espacios comunes. El Ayuntamiento ha destinado más de un millón de euros en lo que va de 2026 a actuaciones en colegios del municipio, una inversión concentrada especialmente durante el verano para aprovechar el periodo de menor actividad lectiva.

A ese desembolso destinado a obras se suman casi cuatro millones de euros anuales para sostener servicios esenciales de los centros: mantenimiento, limpieza, suministro eléctrico, sistemas de alarma y contraincendios y conservación de ascensores. El objetivo municipal es que los colegios lleguen al inicio del curso con mejores condiciones de seguridad, accesibilidad, funcionalidad y confort.

Un verano de obras

Las actuaciones se han repartido por distintos distritos y abarcan desde intervenciones de conservación hasta trabajos de mayor entidad. En el CEIP Julián Rojas de Vera se han sustituido ventanas, mientras que en el CEIP Miguel Pintor se han retirado azulejos y cambiado ventanas en las aulas de Infantil.

En el CEIP Salamanca se ha impermeabilizado la cubierta y renovado los bajantes, una actuación destinada a prevenir filtraciones y mejorar la respuesta del edificio frente a episodios de lluvia. Por su parte, el CEIP Ágora incorpora una nueva pérgola para crear zonas de sombra y mejorar el uso de los espacios exteriores.

Salamanca, Chapatal, Los Verodes, Ágora o Secundino Delgado figuran entre los centros incluidos en las actuaciones

La relación de trabajos continúa con la pintura exterior del CEIP Las Retamas y la impermeabilización del techo del gimnasio del CEIP Georgia Martín. En el CEIP Chapatal se han reformado los baños, mientras que el CEIP Isabel La Católica ha renovado sus pérgolas exteriores.

También se han sustituido celosías en el CEIP Los Dragos y reformado los baños del CEIP Los Verodes. En el CEIP Gesta 25 de Julio la intervención se ha centrado en la rehabilitación del edificio de entrada, mientras que en El Tablero se ha cambiado la puerta del garaje.

Los trabajos alcanzan igualmente al CEIP Los Menceyes, donde se ha pintado el comedor y la cocina, y al CEIP Secundino Delgado, que estrena un nuevo vallado en los jardines. Son actuaciones de distinta dimensión, pero que responden a una misma estrategia: prolongar la vida útil de los edificios y corregir deficiencias antes de que se conviertan en problemas mayores.

Más allá de las obras de verano

El millón de euros invertido en mejoras durante 2026 representa solo una parte del gasto municipal vinculado a los colegios públicos. El Consistorio calcula que dedica cerca de cuatro millones de euros cada año al funcionamiento cotidiano de estas instalaciones, una factura que incluye servicios que pasan más desapercibidos que una reforma, pero resultan imprescindibles para que los centros puedan abrir cada día con normalidad.

Limpieza, electricidad, alarmas y ascensores suponen además un importante gasto anual

La limpieza, el mantenimiento ordinario, la electricidad, los sistemas de alarma, los equipos contraincendios o los ascensores forman parte de ese gasto estable. El Ayuntamiento insiste en que la conservación de los colegios no se limita, por tanto, a las semanas previas al inicio del curso, aunque el verano permita concentrar las actuaciones que resultan más incompatibles con la presencia diaria de alumnado y profesorado.

El planteamiento municipal combina de esta manera las intervenciones de mayor alcance con reparaciones y mejoras puntuales. La finalidad es actuar progresivamente sobre los centros, atendiendo las necesidades que se detectan a lo largo del curso y aprovechando los periodos vacacionales para acometer aquellas obras que requieren cerrar espacios, generar polvo, retirar materiales o utilizar maquinaria.

Seguridad, accesibilidad y confort

Buena parte de las inversiones de este verano se concentran en elementos directamente relacionados con la seguridad y el mantenimiento de los edificios. La impermeabilización de cubiertas y gimnasios busca reducir las filtraciones; la renovación de bajantes mejora la evacuación de aguas; los nuevos vallados refuerzan la protección de zonas exteriores, y la sustitución de ventanas o celosías afecta tanto al estado de conservación como a la ventilación y comodidad de las aulas.

Las pérgolas instaladas o renovadas responden a otra necesidad creciente en los centros escolares: disponer de espacios de sombra en patios y áreas exteriores. A ello se añaden reformas de baños y trabajos de pintura en dependencias de uso diario, desde aulas hasta comedores y cocinas.

La variedad de actuaciones refleja además problemas muy distintos entre edificios: humedades y cubiertas en unos casos, desgaste de carpinterías y cerramientos en otros, o falta de sombra y deterioro de espacios comunes. El criterio municipal es intervenir en esas necesidades concretas sin esperar a que obliguen a acometer reformas de mayor coste.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, sostiene que la mejora de los colegios debe entenderse como una inversión directa en los niños, las familias y la comunidad educativa. Defiende que el esfuerzo municipal no se concentra únicamente en verano y destaca que a las actuaciones materiales se añade el gasto anual destinado a garantizar servicios básicos.

Por su parte, el concejal de Obras e Infraestructuras, Javier Rivero, explica que las intervenciones responden a una planificación continuada de las necesidades de los centros. Señala que el periodo estival permite intensificar los trabajos y enumera entre las prioridades la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas, la renovación de baños, ventanas, pérgolas, vallados y otros elementos constructivos.

Rivero subraya que el objetivo no es únicamente afrontar grandes reformas, sino también ejecutar actuaciones de conservación capaces de alargar la vida útil de los edificios. El Ayuntamiento plantea así una estrategia de pequeñas y medianas intervenciones distribuidas por distintos colegios, frente a la concentración del gasto en un reducido número de centros.

Con septiembre a las puertas, una parte importante de esas obras está ya ejecutada. La imagen de la vuelta a las aulas será distinta en varios colegios de Santa Cruz: unas veces por una ventana nueva, otras por un baño reformado, una cubierta impermeabilizada o una pérgola que permita ganar sombra en el patio. Detrás de esas actuaciones, el Consistorio cifra en más de un millón de euros la inversión realizada este año y en casi cuatro millones el coste anual de mantener en funcionamiento los colegios públicos del municipio.