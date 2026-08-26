Hasta 75 euros por viajar en un tuk tuk alegal por la capital de Tenerife

Hasta 75 euros por persona cuesta la ruta más larga que una empresa ofrece en tuk tuk por Santa Cruz de Tenerife, pese a que el Ayuntamiento sostiene que esta actividad no está permitida en el municipio. El servicio se comercializa, y hasta se publicita, con recorridos de una, dos o tres horas, conductor incluido y una capacidad máxima de cuatro pasajeros por vehículo.

La información facilitada por la propia empresa fija un precio de 25 euros por persona para la ruta de una hora, 50 euros para la de dos y 75 euros para la de tres. Para residentes se anuncia un descuento, aunque durante la consulta telefónica no se concretó su cuantía exacta. En caso de grupos superiores a cuatro personas, la operadora asegura que puede incorporar más tuk tuk.

Las reservas pueden realizarse por internet o de forma presencial en un local de la calle Fernández Navarro, número 7, junto al Mercado de Nuestra Señora de África, punto desde el que parten los vehículos.

Tres recorridos por la capital

La ruta más corta incluye lugares como el MUNA, el entorno costero, el Auditorio de Tenerife, el Parque Marítimo y la Casa de la Pólvora. El recorrido continúa por la avenida Tres de Mayo, las Ramblas y el parque García Sanabria antes de finalizar en el Mercado de Nuestra Señora de África. La empresa señala que efectúa una parada para fotografías y que dispone de puntos de autoguía en varios enclaves.

El itinerario de dos horas amplía el recorrido hacia el Mirador de Ifara y el barrio de Salamanca. La modalidad de tres horas añade otros puntos de la ciudad y termina llevando a los pasajeros hasta la playa de Las Teresitas. Así, el coste máximo alcanza los 75 euros por ocupante, lo que elevaría a 300 euros el precio de un tuk tuk completo con cuatro pasajeros, antes de cualquier descuento.

El Ayuntamiento advierte de sanciones

Frente a esta oferta comercial, fuentes municipales son contundentes: «En Santa Cruz de Tenerife, actualmente, esta actividad no está permitida». El Consistorio explica que la regulación de los tuk tuk corresponde al Gobierno de Canarias por tratarse de una actividad económica vinculada al sector turístico.

El Ayuntamiento asegura que remitió en su momento un escrito al Ejecutivo autonómico solicitando que se pronunciara sobre esta modalidad de transporte turístico. Mientras no exista un marco que autorice su funcionamiento en la capital, los operadores que desarrollen la actividad «se exponen a las correspondientes sanciones si son detectados por la Policía Local», según las mismas fuentes.

La administración municipal añade que, cuando tenga conocimiento de servicios de este tipo, trasladará la información a la Policía Local para que mantenga la vigilancia sobre estos vehículos y actúe conforme a la normativa vigente.

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La paradoja se produce, por tanto, en plena calle: mientras el servicio ofrece horarios, tarifas, reservas y recorridos por algunos de los lugares más visitados de Santa Cruz, el Ayuntamiento mantiene que esos trayectos no están autorizados. Una ruta de tres horas puede costar hasta 75 euros por persona, pero también desarrollarse bajo la posibilidad de una intervención policial y la correspondiente sanción al operador.