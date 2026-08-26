Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeUn paciente ataca a otro en el HUCArrollado por una embarcación en Las TeresitasVertidos en el polígono industrial de GüímarCD TenerifeLas orcas de Marineland, a Loro ParqueRefugio Internacional para AnimalesMicroalgas en los Charcos de VallesecoPatrullera Canarias
instagramlinkedin

Movilización

El Ayuntamiento de Santa Cruz se suma a la concentración de apoyo a Ceuta este 2 de septiembre

Partidos como el PP y CC expresan su respaldo a la concentración, criticando la respuesta del Gobierno central y exigiendo una estrategia estable ante crisis migratorias.

Pleno del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en la sesión celebrada el pasado mes de julio.

Pleno del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en la sesión celebrada el pasado mes de julio. / Andrés Gutiérrez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se sumará el próximo 2 de septiembre, Día de Ceuta, a la concentración promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para mostrar el apoyo y la solidaridad del municipalismo español con la ciudad autónoma y sus habitantes tras la crisis humanitaria y de seguridad vivida durante las últimas semanas.

La convocatoria tendrá lugar a las 19.00 horas, una hora menos que en la Península, ante las puertas de los ayuntamientos que secunden la iniciativa. El llamamiento pretende trasladar un mensaje de respaldo a Ceuta después de la entrada masiva de personas registrada los días 30 y 31 de julio, una situación que, según la convocatoria, puso a prueba la capacidad de respuesta de una ciudad de unos 84.000 habitantes.

El Ayuntamiento capitalino plantea su adhesión desde una doble perspectiva: la solidaridad con los ciudadanos de Ceuta y la reclamación de una actuación coordinada de las instituciones ante situaciones excepcionales.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, considera que «Ceuta no puede sentirse sola» y sostiene que la experiencia vivida por Canarias en anteriores crisis migratorias obliga también a mantener ahora el mismo principio de solidaridad reclamado para las Islas.

Bermúdez defiende, además, que la atención humanitaria debe ser compatible con «la defensa de nuestras fronteras y del ordenamiento jurídico», y reclama reglas claras y una respuesta institucional capaz de garantizar tanto la integridad territorial como el respeto a la dignidad de las personas en situación de vulnerabilidad.

Respaldo de CC y PP

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Carlos Tarife, anuncia igualmente su respaldo a la concentración y anima a la ciudadanía de Santa Cruz a participar. A su juicio, la población ceutí afronta una situación «absolutamente injustificada» en un territorio limitado que compara, por sus condicionantes geográficos, con Canarias.

Desde Coalición Canaria, su portavoz municipal, José Alberto Díaz-Estébanez, subraya la identificación de las Islas con Ceuta al tratarse también de un territorio situado en una frontera exterior. El nacionalista critica la respuesta del Gobierno central, que considera tardía e insuficiente, y reclama planificación, medios y una estrategia estable ante episodios capaces de desbordar la capacidad de las administraciones.

Vox califica lo ocurrido en Ceuta como una «invasión» y responsabiliza al Gobierno de Pedro Sánchez de una ausencia de respuesta y de «abandono» de la ciudad autónoma

Díaz-Estébanez atribuye además a la convocatoria un significado político al entender que, junto a la solidaridad, debe servir para recordar el compromiso del Estado con la seguridad y estabilidad de Ceuta.

Vox habla de «invasión»

Desde la oposición, el portavoz de Vox, Alejandro Gómez, confirma su apoyo a la concentración y considera que permitirá trasladar «apoyo y cariño» a los vecinos de la ciudad autónoma. Gómez califica lo ocurrido como una «invasión» y responsabiliza al Gobierno de Pedro Sánchez de una ausencia de respuesta y de «abandono».

El representante de Vox sostiene también que la convocatoria tiene un componente político porque, en su opinión, lo ocurrido supone «un ataque a la integridad política de España y al Estado de derecho», y critica que todavía no se hayan ofrecido respuestas suficientes desde el Ejecutivo central.

Por su parte, la portavoz socialista, Patricia Hernández, preguntada sobre si el PSOE apoya la convocatoria y si la formación participará en la concentración del 2 de septiembre, no se ha pronunciado.

Noticias relacionadas

La concentración se celebrará así el próximo miércoles ante el Ayuntamiento de Santa Cruz como expresión de respaldo a Ceuta, en una convocatoria en la que coinciden las formaciones del gobierno municipal y Vox, aunque con distintos discursos sobre las causas de la crisis y la respuesta que debe ofrecer el Estado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una ONG pide mediación del Gobierno de Canarias para salvar la histórica Casa del Caminero en San Andrés
  2. El arquitecto Chus del Real busca recuperar la vocación marítima de Santa Cruz con un plan integral
  3. Santa Cruz recuperará en septiembre los quioscos históricos de las plazas de El Príncipe y Weyler
  4. El Parque Marítimo César Manrique baila con Quevedo en un verano para la historia
  5. Prohibido aparcar en estas calles de Santa Cruz de Tenerife: el rodaje de una serie afecta a los estacionamientos en tres vías
  6. Vivienda asequible en Santa Cruz de Tenerife: Visocan inicia las visitas previas a la adjudicación de 50 casas de alquiler en La Gallega
  7. Urbanismo demuele las escaleras de las primeras cinco plantas del mamotreto de Añaza para impedir el acceso
  8. Vecinos de Santa Cruz de Tenerife denuncian la plaga de ratas en la Plaza del Príncipe y exigen una actuación urgente

El Ayuntamiento de Santa Cruz se suma a la concentración de apoyo a Ceuta este 2 de septiembre

El Ayuntamiento de Santa Cruz se suma a la concentración de apoyo a Ceuta este 2 de septiembre

Así queda el mapa de la Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz: estas son las 92 calles afectadas

Así queda el mapa de la Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz: estas son las 92 calles afectadas

Multa de 200 euros por entrar con estos vehículos en el determinadas zonas de Santa Cruz de Tenerife: así funcionará la nueva ZBE

Multa de 200 euros por entrar con estos vehículos en el determinadas zonas de Santa Cruz de Tenerife: así funcionará la nueva ZBE

Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz de Tenerife: qué cambiará, cuándo entra en vigor, qué coches podrán circular y cuándo empezarán las multas

Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz de Tenerife: qué cambiará, cuándo entra en vigor, qué coches podrán circular y cuándo empezarán las multas

Las 96 viviendas de García Escámez reclaman mejoras urgentes ante el abandono de calles y servicios básicos

Las 96 viviendas de García Escámez reclaman mejoras urgentes ante el abandono de calles y servicios básicos

La nueva rampa peatonal junto al Meridiano de Santa Cruz estará lista en septiembre

La nueva rampa peatonal junto al Meridiano de Santa Cruz estará lista en septiembre

Santa Cruz de Tenerife: 264 aspirantes se examinan para ser taxistas el 22 de septiembre

Santa Cruz de Tenerife: 264 aspirantes se examinan para ser taxistas el 22 de septiembre

El Ayuntamiento de Santa Cruz promueve el envejecimiento activo con un viaje a Granada para mayores

El Ayuntamiento de Santa Cruz promueve el envejecimiento activo con un viaje a Granada para mayores
Tracking Pixel Contents