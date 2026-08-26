El Ayuntamiento de Santa Cruz se suma a la concentración de apoyo a Ceuta este 2 de septiembre

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se sumará el próximo 2 de septiembre, Día de Ceuta, a la concentración promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para mostrar el apoyo y la solidaridad del municipalismo español con la ciudad autónoma y sus habitantes tras la crisis humanitaria y de seguridad vivida durante las últimas semanas.

La convocatoria tendrá lugar a las 19.00 horas, una hora menos que en la Península, ante las puertas de los ayuntamientos que secunden la iniciativa. El llamamiento pretende trasladar un mensaje de respaldo a Ceuta después de la entrada masiva de personas registrada los días 30 y 31 de julio, una situación que, según la convocatoria, puso a prueba la capacidad de respuesta de una ciudad de unos 84.000 habitantes.

El Ayuntamiento capitalino plantea su adhesión desde una doble perspectiva: la solidaridad con los ciudadanos de Ceuta y la reclamación de una actuación coordinada de las instituciones ante situaciones excepcionales.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, considera que «Ceuta no puede sentirse sola» y sostiene que la experiencia vivida por Canarias en anteriores crisis migratorias obliga también a mantener ahora el mismo principio de solidaridad reclamado para las Islas.

Bermúdez defiende, además, que la atención humanitaria debe ser compatible con «la defensa de nuestras fronteras y del ordenamiento jurídico», y reclama reglas claras y una respuesta institucional capaz de garantizar tanto la integridad territorial como el respeto a la dignidad de las personas en situación de vulnerabilidad.

Respaldo de CC y PP

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento, Carlos Tarife, anuncia igualmente su respaldo a la concentración y anima a la ciudadanía de Santa Cruz a participar. A su juicio, la población ceutí afronta una situación «absolutamente injustificada» en un territorio limitado que compara, por sus condicionantes geográficos, con Canarias.

Desde Coalición Canaria, su portavoz municipal, José Alberto Díaz-Estébanez, subraya la identificación de las Islas con Ceuta al tratarse también de un territorio situado en una frontera exterior. El nacionalista critica la respuesta del Gobierno central, que considera tardía e insuficiente, y reclama planificación, medios y una estrategia estable ante episodios capaces de desbordar la capacidad de las administraciones.

Vox califica lo ocurrido en Ceuta como una «invasión» y responsabiliza al Gobierno de Pedro Sánchez de una ausencia de respuesta y de «abandono» de la ciudad autónoma

Díaz-Estébanez atribuye además a la convocatoria un significado político al entender que, junto a la solidaridad, debe servir para recordar el compromiso del Estado con la seguridad y estabilidad de Ceuta.

Vox habla de «invasión»

Desde la oposición, el portavoz de Vox, Alejandro Gómez, confirma su apoyo a la concentración y considera que permitirá trasladar «apoyo y cariño» a los vecinos de la ciudad autónoma. Gómez califica lo ocurrido como una «invasión» y responsabiliza al Gobierno de Pedro Sánchez de una ausencia de respuesta y de «abandono».

El representante de Vox sostiene también que la convocatoria tiene un componente político porque, en su opinión, lo ocurrido supone «un ataque a la integridad política de España y al Estado de derecho», y critica que todavía no se hayan ofrecido respuestas suficientes desde el Ejecutivo central.

Por su parte, la portavoz socialista, Patricia Hernández, preguntada sobre si el PSOE apoya la convocatoria y si la formación participará en la concentración del 2 de septiembre, no se ha pronunciado.

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La concentración se celebrará así el próximo miércoles ante el Ayuntamiento de Santa Cruz como expresión de respaldo a Ceuta, en una convocatoria en la que coinciden las formaciones del gobierno municipal y Vox, aunque con distintos discursos sobre las causas de la crisis y la respuesta que debe ofrecer el Estado.