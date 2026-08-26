Así queda el mapa de la Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz: estas son las 92 calles afectadas

El mapa de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santa Cruz de Tenerife ya está definido. La nueva ordenanza municipal incluye 92 calles, avenidas, plazas, paseos y pasajes dentro del perímetro de la ZBE, situados principalmente en el centro de la capital y el barrio de El Toscal.

Entre las vías incluidas aparecen algunas de las más conocidas de Santa Cruz, como Castillo -ya es peatonal, pero hay algunas intersecciones por las que circulan coches-, El Pilar, Imeldo Serís, La Marina, San Francisco, Méndez Núñez, La Rosa o Valentín Sanz. Sin embargo, hay un detalle importante: mientras que algunas calles quedan incluidas por completo, en otras la ordenanza únicamente recoge determinados tramos.

Pese a que los conductores no notarán ningún cambio en la circulación de la capital chicharrera, sí que conviene saber qué calles quedarán dentro de la Zona de Bajas Emisiones y cuándo comenzarán a aplicarse las restricciones de tráfico. La ordenanza se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 24 de agosto y entrará en vigor 15 días después. A partir de entonces comenzará un periodo de adaptación de 18 meses en el que todavía no habrá restricciones ni sanciones.

Qué zona abarca la ZBE de Santa Cruz

La Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz se concentra en el centro de la ciudad, donde se registra una mayor presencia de tráfico y desplazamientos.

La ordenanza justifica esta delimitación por varios motivos: los niveles de contaminación detectados en los principales ejes viarios y su entorno, el ruido generado por el tráfico y la alta concentración de vehículos en esta parte de la capital. También se ha tenido en cuenta que es una zona con más opciones para desplazarse en transporte público, a pie o en otros medios no motorizados.

Además, los límites de la ZBE se han trazado siguiendo calles, infraestructuras y otros elementos reconocibles para que resulte más fácil identificar dónde empieza y termina el área afectada.

Las 92 calles incluidas en la Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz

Este es el listado recogido en la ordenanza:

Avenida del Barranco de Santos, 1 al 4. Avenida Francisco La Roche. Calle completa. Avenida Marítima, 1 al 4. Adelantado. Calle completa. Afilarmónica Nifú Nifá. Calle completa. Alfaro. Calle completa. Antonio Domínguez Alfonso. Calle completa. Arquitecto Marrero Regalado. Calle completa. Bethencourt Alfonso. Calle completa. Bouza. Calle completa. Callao de Lima. Calle completa. Candelaria. Calle completa. Carmen Monteverde. Calle completa. Castillo. Calle completa. Clavel. Calle completa. Cruz Verde. Calle completa. De la X. Calle completa. Numancia, 1 al 14. Doctor Miguel López González. Calle completa. Doctor Allart. Calle completa. El Pilar. Calle completa. El Saludo. Calle completa. El Sí. Calle completa. Emilio Calzadilla. Calle completa. Galcerán. Calle completa. Gaspar Fernández. Calle completa. General Gutiérrez. Calle completa. Imeldo Serís. Calle completa. Jesús Nazareno. Calle completa. José Murphy. Calle completa. Juan Padrón. Calle completa. La Marina. Calle completa. La Palma. Calle completa. La Rosa. Calle completa. Las Bodegas. Calle completa. María Mérida Pérez. Calle completa. Méndez Núñez. Calle completa. Miraflores. Calle completa. Nicolás Estévanez. Calle completa. Padre Moore. Calle completa. Pasaje San Pedro. Calle completa. Pérez Galdós. Calle completa. Pi y Margall, 1 al 6. Prolongación Ramón y Cajal. Calle completa. Puerta Canseco. Calle completa. Puerto Escondido. Calle completa. Ramón y Cajal, 1 al 6. República de Honduras, 1 al 45. Robayna, 1 al 15. Ruiz de Padrón. Calle completa. Sabino Berthelot. Calle completa. San Antonio, 1 al 125. San Clemente. Calle completa. San Fernando. Calle completa. San Francisco. Calle completa. San Francisco de Paula. Calle completa. San Francisco Javier, 1 al 78. San Isidro. Calle completa. San Juan Bautista. Calle completa. San Lucas. Calle completa. San Luis. Calle completa. San Martín. Calle completa. San Miguel (El Toscal). Calle completa. San Nicolás. Calle completa. San Pedro Alcántara. Calle completa. San Vicente Ferrer. Calle completa. Santa Clara. Calle completa. Santa Marta. Calle completa. Santa Rosa de Lima. Calle completa. Santa Rosalía. Calle completa. Santiago. Calle completa. Santo Domingo. Calle completa. Señor de las Tribulaciones. Calle completa. Suárez Guerra. Calle completa. Teobaldo Power. Calle completa. Ulises Guimerá Castellano. Calle completa. Valentín Sanz. Calle completa. Viera y Clavijo, 1 al 6. Villalba Hervás. Calle completa. Callejón El Miedo, completo. Callejón Ravina. Calle completa. Callejón Señor de las Tribulaciones. Calle completa. Callejón Serrador, completo. Pasaje Ojeda. Calle completa. Pasaje Pisaca. Calle completa. Pasaje Primero de Ravina. Calle completa. Pasaje Santiago. Calle completa. Pasaje Segunda de Ravina. Calle completa. Paseo de la Concordia. Paseo Pintor Teodoro Ríos. Calle completa. Plaza de Europa. Plaza Weyler.

Hay calles en las que solo está afectado un tramo

El listado de la ordenanza obliga a fijarse no solo en el nombre de la vía, sino también en la numeración.

En buena parte de las 92 vías se especifica que la calle queda incluida completamente. En otras, sin embargo, únicamente aparecen determinados números.

Es lo que ocurre, por ejemplo, con Barranco de Santos, Numancia, Pi y Margall, Ramón y Cajal, República de Honduras, Robayna, San Antonio, San Francisco Javier o Viera y Clavijo.

Estar dentro de la ZBE no significa que todos los coches tengan restricciones

Estar dentro del perímetro de la ZBE no significa que todos los vehículos vayan a tener limitado el acceso. Cuando empiece a aplicarse realmente la Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz, podrán circular sin ningún trámite los vehículos con distintivo ambiental 0 Emisiones, ECO, C o B, además de ciclomotores, bicicletas, otros ciclos y patinetes.

Las restricciones se centrarán en los vehículos más antiguos que carecen de etiqueta ambiental.

La ordenanza también contempla numerosas excepciones y autorizaciones para residentes y otros casos recogidos en la regulación.

Cuándo empezarán las restricciones en estas calles

Aunque el mapa de la Zona de Bajas Emisiones ya esté definido, las restricciones no comenzarán de inmediato.

Tras la entrada en vigor formal de la ordenanza se abrirá un periodo informativo de 18 meses. Durante ese año y medio se podrá continuar circulando por las calles incluidas en la ZBE en las mismas condiciones que hasta ahora.

Será después cuando comiencen a aplicarse las limitaciones previstas.