Multa de 200 euros por entrar con estos vehículos en el determinadas zonas de Santa Cruz de Tenerife: así funcionará la nueva ZBE

Los conductores que circulen habitualmente por el centro de Santa Cruz de Tenerife tendrán que acostumbrarse durante los próximos años a una nueva regulación. La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital tinerfeña busca "reducir la contaminación, mitigar el cambio climático y promover la movilidad activa, mejora del transporte público y reordenación del espacio urbano".

Sin embargo, los conductores todavía cuentan con un amplio margen para adaptarse. La norma se publicó el pasado 24 de agosto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y entrará en vigor una vez transcurra los 15 días. A partir de ahí comenzará una implantación progresiva de 18 meses, en la que los conductores podrán continuar circulan por esas zonas con total normalidad.

Multas de 200 euros para los infractores, pero no de inmediato

Durante los primeros 18 meses desde la entrada en vigor no se aplicarán los castigos previstos en la Zona de Bajas Emisiones. Será un periodo en el que el Ayuntamiento de Santa Cruz explicará a los ciudadanos el funcionamiento de la nueva regulación, las excepciones y los trámites necesarios para acceder al área restringida.

Incumplir las restricciones de circulación establecidas en una Zona de Bajas Emisiones está considerado una infracción grave por la Ley de Tráfico. Por ello, la sanción fijada para este tipo de infracciones es de 200 euros y no supone la retirada de puntos del carné. Además, si el conductor paga la multa entro de los 20 días naturales siguientes a su notificación podrá beneficiarse de una reducción del 50%.

El ayuntamiento de la capital deja claro que "se establecen las restricciones en base a un horario de acceso condicionado por diferentes factores" entre los que se encuentran días laborables, estado de la contaminación y tipología de vehículos.

Qué coches se verán afectados por la ZBE

Las limitaciones se dirigirán principalmente contra los vehículos que no disponen de distintivo ambiental. En cambio, podrán circular libremente y sin necesidad de solicitar una autorización los vehículos con etiquetas 0 Emisiones, ECO, C y B. También tendrán acceso libre los ciclomotores, bicicletas, otros ciclos y vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos.

La ordenanza contemplan numerosas excepciones y autorizaciones para determinados vehículos, entre los que se encuentran residentes, personas con movilidad reducida, servicios de emergencia, taxis, servicios públicos esenciales o vehículos históricos.

Dónde habrá Zona de Bajas Emisiones

La ZBE comprenderá principalmente el casco histórico de Santa Cruz de Tenerife. El perímetro quedará delimitado por el barranco de Santos, Méndez Núñez, San Isidro y la avenida de Anaga. Mientras que las vías que delimitan este espacio quedarán fuera de las restricciones, al igual que las calles situadas fuera del perímetro establecido.

Cuando entre en funcionamiento el régimen de restricciones, las limitaciones de circulación se aplicarán de lunes a sábado entre las 7.00 y las 20.00 horas. Fuera de ese horario, los vehículos podrán acceder sin las restricciones previstas a la ZBE.

El control de los accesos se realizará mediante sistemas automáticos de lectura de matrículas, que permitirán comprobar si el vehículo puede acceder a dichas zonas.

Ejemplo de la señalización con la que contará la Zona de Bajas Emisiones en Santa Cruz de Tenerife / Eloísa Reverón

Por qué Santa Cruz implanta una ZBE

El artículo 14 de la Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética recoge la "promoción de movilidad sin emisiones" y en él la obligatoriedad de establecer zonas de bajas emisiones en "los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares adoptarán antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad".

Desde el ayuntamiento santacrucero explican que "el 28% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en Canarias son ocasionadas por el transporte terrestre, sólo por detrás del sector eléctrico (48%). Además, el transporte terrestre genera otros impactos como la contaminación acústica".

Estas áreas también buscan mejorar la calidad del aire, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y disminuir la contaminación acústica. Los afectados deben recordar que primero les llega la información y tras unos meses quienes incumplan las nomas de acceso se enfrentan a multas de 200 euros.