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Barrio a barrio | Las Moraditas

Buscan a la persona que defeca desde hace dos meses junto a la plaza del barrio de Las Moraditas

Un residente aporta fotografías y solicita revisar una cámara de la TF-5 ante la reiteración de los hechos en la calle Tamaduste

Calle Tamaduste, donde van a parar las escaleras de la plaza de Las Moraditas, cerca de donde defecan.

Calle Tamaduste, donde van a parar las escaleras de la plaza de Las Moraditas, cerca de donde defecan. / María Pisaca

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Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

Una situación insólita trae de cabeza a los residentes de Las Moraditas. Un vecino ha denunciado ante la Policía Local que, desde hace aproximadamente dos meses, una persona no identificada realiza de forma reiterada deposiciones fecales durante la noche en la vía pública, en una esquina de la calle Tamaduste próxima a la autopista del Norte (TF-5).

El escrito, fechado el 10 de mayo y registrado posteriormente en el Ayuntamiento, sostiene que los episodios se repiten y que los excrementos quedan abandonados en el lugar. El denunciante aporta fotografías y asegura que la situación había sido puesta en conocimiento de los servicios municipales.

Según recoge la denuncia, el Ayuntamiento llegó a enviar un camión de baldeo con agua a presión para limpiar la zona. La actuación, sin embargo, no habría acabado con el problema, ya que el vecino afirma que la conductase repite.

Preocupación por la salubridad

La preocupación se extiende a la asociación vecinal del barrio, presidida desde hace más de tres años por Sonia Rodríguez, a la que también han trasladado los hechos. El denunciante pone el acento en la salubridad del entorno, donde residen menores y mayores, y advierte de malos olores y moscas.

En su escrito solicita a la Policía Local que abra actuaciones para identificar al responsable y, en su caso, aplicar las medidas previstas en la Ordenanza Municipal de Limpieza y Gestión de Residuos.

También pide revisar las grabaciones de una cámara de videovigilancia de 360 grados situada en la TF-5, a la altura de la calle Tamaduste. Considera que podría haber registrado imágenes útiles para determinar quién realiza las deposiciones y en qué horario.

Piden vigilancia durante la noche

Además, reclama vigilancia policial durante la noche para evitar nuevos episodios. La denuncia incorpora un reportaje fotográfico como prueba de los hechos.

Noticias relacionadas y más

El caso ha llegado tanto a la Policía Local como a la representación vecinal de Las Moraditas, donde esperan que la intervención municipal permita identificar al responsable y poner fin a una situación que, según la denuncia, lleva semanas repitiéndose.

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