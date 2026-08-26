Lavaderos Live Music: diez años y cien conciertos

Diez años después de su puesta en marcha, Lavaderos Live Music alcanza este jueves su concierto número 100. El ciclo musical que tiene como escenario el patio empedrado de la Sala de Arte Los Lavaderos, en Santa Cruz de Tenerife, conmemorará la cifra con una velada especial que reunirá música, danza y poesía y que tendrá como protagonista también una pequeña historia del barrio: la de la Virgen de Fátima que acompaña a los vecinos de Los Lavaderos desde 1954.

La cita comenzará este jueves, 27 de agosto, a las 20.00 horas y será el penúltimo concierto de una décima edición que concluirá el sábado con la actuación número 101.

El promotor del ciclo, Rubén Díaz, explica que la imagen a la que se dedica esta celebración es conocida popularmente como la Virgen de los Lavaderos, aunque no exista en el lugar una parroquia, capilla o iglesia. Se trata de una Virgen de Fátima vinculada desde hace más de siete décadas a los vecinos de esta zona de la capital.

«Es una pequeña historia que me gustaría dar a conocer y que la gente pudiera conocer y valorar, porque se trata de un icono muy especial y emblemático para el barrio», señala Díaz.

Música, danza y poesía para el concierto 100

La cantante Juani Pérez Zuppo, vecina de El Toscal y vinculada durante buena parte de su trayectoria al folclore y, más recientemente, al bolero, encabezará el programa preparado para la ocasión. Ampliará su repertorio habitual con temas de distintos estilos pertenecientes al imaginario musical colectivo.

Estará acompañada por el cuarteto Solfatara, integrado en formato acústico por Esteban Ledesma al bajo, Antonio Lorenzo al violín, Rubén Díaz a la guitarra y dirección y Marco Hernández en la percusión.

La noche incorporará además la danza de Emma Rodríguez Arbelo, una joven de El Toscal que ha crecido vinculada a la programación del ciclo; la poesía del palmero Francisco Viña, y las voces de Luis Ramírez y Nieves Afonso.

El concierto supondrá uno de los hitos de una edición que arrancó el pasado 2 de julio y que ha recorrido géneros muy diferentes, desde jazz contemporáneo hasta música francesa, pop, rock y boleros. La programación incluyó también el concierto solidario Boleros Contra el Fuego, destinado a recaudar fondos para una vecina de El Toscal cuya vivienda quedó destruida por un incendio.

La pasada semana, Lavaderos Live Music llegó a su actuación número 98 con un homenaje a la obra de Alberto Delgado Prieto, que reunió a músicos relacionados con su trayectoria y antiguos componentes de la Coral de Voces Blancas, medio siglo después de su creación.

El 101 pondrá el cierre

Después de alcanzar este jueves el centenar, el ciclo tendrá todavía una última cita. El sábado 29 de agosto, desde las 18.00 horas, se celebrará el concierto conmemorativo número 101, con Whiskería Lili, Mono Sapiens y Escaldón de Golfos, además de las sesiones de los DJ Chary Lou y Toni LaCalle.

Rubén Díaz reconoce que alcanzar los diez años y los cien conciertos constituye una cifra que no se contemplaba cuando comenzó el proyecto. La edición de este verano ha reunido once actuaciones y ha sido diseñada precisamente para conmemorar la década de trayectoria.

Lavaderos Live Music está promovido por el Distrito Centro-Ifara, con la colaboración del Organismo Autónomo de Cultura y patrocinadores privados, mientras que la producción corresponde a Makaron Gestión y Proyectos Culturales.

Las valoraciones políticas quedan para el balance de estos diez años. El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, sostiene que el ciclo ha convertido Los Lavaderos en un punto de encuentro cultural y destaca la capacidad de la programación para atraer público no solo de la capital, sino también de otros municipios de Tenerife.

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Por su parte, la concejala de Centro-Ifara, Purificación Dávila, admite que cuando comenzó la iniciativa «nunca pensamos que llegaríamos a celebrar cien conciertos» y pone el acento en el valor añadido del escenario: el antiguo recinto de los lavaderos, un espacio estrechamente vinculado a la historia de Santa Cruz que durante una década ha encontrado en la música una nueva forma de llenarse de público.