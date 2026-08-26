Noche en Altavista y amanecer en el Pico del Teide, la aventura para jóvenes santacruceros

Dormir a más de 3.000 metros de altitud y emprender de madrugada el último tramo para contemplar cómo amanece desde el techo de España. Esa es la propuesta dirigida a los jóvenes de Santa Cruz que los próximos 4 y 5 de septiembre cambiarán la ciudad por la alta montaña para afrontar una ascensión al Teide.

La actividad, promovida por el Cabildo de Tenerife con la colaboración del área de Juventud del Ayuntamiento capitalino, está destinada a personas de entre 16 y 35 años y tiene abierto su plazo de solicitud únicamente hasta mañana jueves, 27 de agosto, a las 14.00 horas.

No será, sin embargo, una excursión convencional. La organización advierte de que la ruta presenta una dificultad muy alta y exige una buena condición física, además de disponer del equipamiento adecuado para una actividad de alta montaña.

Noche en Altavista

La expedición comenzará con la subida desde Montaña Blanca hasta el refugio de Altavista, donde los participantes pasarán la noche. Tras unas horas de descanso, el grupo retomará la marcha de madrugada para afrontar el último tramo hacia el Pico del Teide, con la intención de alcanzar los 3.715 metros coincidiendo con las primeras luces del día.

La propuesta combina así esfuerzo físico, convivencia y conocimiento del entorno natural en una ruta que obliga a afrontar desniveles importantes y las condiciones particulares derivadas de la altitud.

Las personas interesadas deben solicitar una plaza mediante un mensaje privado a las redes sociales del área municipal de Juventud, en el perfil @educacionjuventudsc, aportando sus datos antes de que finalice el plazo.

La iniciativa forma parte de la programación que ambas administraciones desarrollan para ofrecer alternativas de ocio a la población joven vinculadas al deporte y al contacto con la naturaleza.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, destaca que este tipo de actividades permite a los jóvenes conocer de otra manera el patrimonio natural de Tenerife, mientras que la concejala de Juventud, Charín González, incide en el carácter singular de una experiencia que incluye la noche en Altavista y la llegada a la cumbre al amanecer.

Para quienes consigan plaza, septiembre comenzará lejos del asfalto de Santa Cruz: con mochila, botas y una madrugada de camino hacia la cima del Teide.