Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz de Tenerife: qué cambiará, cuándo entra en vigor, qué coches podrán circular y cuándo empezarán las multas

La Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santa Cruz de Tenerife ha dado sus últimos pasos administrativos antes de su entrada en vigor. Sin embargo, los conductores no notarán cambios de inmediato. La nueva ordenanza se publicó este lunes, 24 de agosto, en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), pero no estará vigente hasta dentro de 15 días.

A partir de ese momento comenzará un periodo de 18 meses sin restricciones ni sanciones. Durante ese tiempo se podrá seguir circulando por el centro de Santa Cruz como hasta ahora.

El Ayuntamiento chicharrero utilizará ese año y medio para explicar cómo funcionará la ZBE, qué vehículos estarán afectados, qué excepciones habrá y cómo deberán tramitarse las autorizaciones.

Qué es la Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz

La Zona de Bajas Emisiones, conocida como ZBE, será un área del centro de la ciudad en la que se limitará la circulación de determinados vehículos para reducir la contaminación.

En Santa Cruz, las restricciones afectarán principalmente a los coches más antiguos que no tengan distintivo ambiental.

La medida no se aplicará a todos los vehículos por igual. Habrá coches que podrán circular sin ningún trámite y otros que podrán hacerlo gracias a las excepciones previstas en la ordenanza municipal.

Dónde estará la ZBE de Santa Cruz

La Zona de Bajas Emisiones coincidirá, en líneas generales, con el casco histórico de la capital tinerfeña. El perímetro estará delimitado por el barranco de Santos, Méndez Núñez, San Isidro y la avenida de Anaga. Estas vías que son las que limitan la ZBE quedarán fuera de las restricciones, igual que todo lo que se encuentre fuera del perímetro.

Cuando la ZBE empiece a funcionar, las limitaciones de tráfico se aplicarán de lunes a sábado, entre las 7:00 y las 20:00 horas.

Qué coches podrán entrar sin restricciones

Los vehículos con distintivo ambiental 0 Emisiones, ECO, C o B podrán circular por la Zona de Bajas Emisiones sin necesidad de pedir autorización. También podrán hacerlo los ciclomotores, bicicletas, otros ciclos y patinetes.

Por tanto, las restricciones se centrarán principalmente en los vehículos más antiguos que no tienen etiqueta ambiental. Entre ellos estarán los coches de gasolina con más de 25 años y los diésel con más de 20.

Qué pasa si vivo dentro de la ZBE

Los residentes dentro del perímetro podrán seguir accediendo con sus vehículos. Para ello, tendrán que inscribirlos de forma gratuita en el Registro Municipal de Vehículos.

También estarán exceptuados los vehículos de personas con movilidad reducida, el transporte público regular, los taxis, los servicios de emergencia, la atención sanitaria, la seguridad privada, la limpieza, los suministros, las grúas y los servicios de auxilio en carretera.

Los vehículos históricos y los relacionados con actos autorizados en la vía pública también estarán incluidos entre las excepciones.

Quién podrá pedir una autorización

La ordenanza contempla además casos en los que será posible solicitar una autorización para entrar en la ZBE a vehículos contaminantes. Esta excepción se aplicará a las personas que no puedan cambiar de coche por motivos económicos y cuyos ingresos no superen dos veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

También se incluye a cuidadores de personas mayores o dependientes y a familias numerosas que vivan dentro de la ZBE. Estas familias podrán registrar hasta dos vehículos, aunque las dos autorizaciones no podrán utilizarse al mismo tiempo.

Garajes y aparcamientos dentro de la ZBE

Quienes tengan una plaza de garaje dentro de la Zona de Bajas Emisiones también podrán acceder. Los propietarios o arrendatarios podrán asociar hasta tres vehículos a cada plaza de garaje. Lo mismo ocurrirá con los abonados de aparcamientos públicos situados dentro del perímetro.

También podrán solicitar autorización empresas y autónomos con actividad en la zona, vehículos comerciales de reparto, transporte escolar y servicios de transporte discrecional.

Ir al médico, al veterinario o al taller

La ZBE también contempla situaciones habituales en las que una persona necesita entrar al centro con su vehículo. Será posible solicitar autorización para acudir a consultas y tratamientos médicos, centros veterinarios o talleres ubicados dentro del área.

La regulación incluye además el reparto de medicamentos, los servicios funerarios, el acceso a farmacias de guardia, los vehículos con matrícula extranjera o diplomática y los coches de autoescuelas con local dentro de la zona.

Cuándo empezarán de verdad las restricciones

La publicación de la ordenanza no significa que las restricciones empiecen ya. Primero deben pasar los 15 días necesarios para su entrada en vigor. Después comenzarán los 18 meses de adaptación.

Durante todo ese tiempo, los coches podrán seguir entrando en el centro sin que se apliquen las nuevas limitaciones.

Cuándo llegarán las multas

Las sanciones comenzarán cuando termine el periodo de adaptación y las restricciones entren realmente en funcionamiento.

A partir de ese momento, circular por la Zona de Bajas Emisiones con un vehículo que no cumpla los requisitos y sin disponer de autorización podrá conllevar una multa de 200 euros.

Hasta entonces, no habrá sanciones relacionadas con la nueva ZBE.

Qué tienen que hacer ahora los conductores

Por ahora, nada cambia para quienes circulan habitualmente por el centro de Santa Cruz de Tenerife.

Durante los próximos meses, el Ayuntamiento santacrucero deberá explicar cómo funcionarán los registros, las autorizaciones y las excepciones antes de que comiencen las restricciones.