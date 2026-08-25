El Ayuntamiento de Santa Cruz promueve el envejecimiento activo con un viaje a Granada para mayores

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mantiene abierto hasta este viernes, 28 de agosto, el plazo para solicitar una plaza en el primer turno del Programa de Turismo Social para Personas Mayores, que este año tendrá como destino Granada. El viaje se desarrollará entre los días 14 y 19 de noviembre, con una estancia de seis jornadas.

La iniciativa está organizada por el área municipal de Políticas Sociales en colaboración con el Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife y persigue fomentar el envejecimiento activo, la convivencia y la participación social de las personas mayores del municipio.

El viaje tendrá un coste de 233,31 euros e incluye vuelos de ida y vuelta desde Tenerife Norte, desplazamientos terrestres durante el recorrido, alojamiento en un hotel de cuatro estrellas, pensión completa con bebidas, visitas y entradas previstas en el itinerario, guía oficial, personal tutor acompañante, animación nocturna y seguro de viaje.

Mayores de 60 años

Podrán optar al programa las personas de 60 o más años, o que alcancen esa edad durante 2026, que estén empadronadas en Santa Cruz con una antigüedad mínima de tres años. Los solicitantes deberán cumplir además los límites de ingresos y las condiciones de salud establecidas en las bases.

Una vez cerrado el plazo, el 1 de octubre se publicará la lista provisional de admitidos y se abrirá un periodo de subsanación hasta el 9 de octubre. La resolución definitiva, junto con la lista de reserva, se conocerá el 26 de octubre, mientras que el pago deberá efectuarse entre los días 26 y 30 de ese mismo mes.

La información y documentación necesaria puede consultarse en la sede electrónica municipal o a través del teléfono 010 y del 922 606 010, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, anima a los mayores que cumplan los requisitos a formalizar la solicitud antes del cierre del plazo. La concejala de Políticas Sociales, Charín González, destaca que el programa ofrece no solo la oportunidad de viajar y conocer Granada, sino también de generar vínculos sociales y combatir situaciones de soledad no deseada.