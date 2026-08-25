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Vecinos de Santa Cruz de Tenerife denuncian la plaga de ratas en la Plaza del Príncipe y exigen una actuación urgente

La asociación vecinal reclama al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife una actuación urgente ante la persistencia de ratas en la plaza del Príncipe, documentada incluso a plena luz del día.

Tarimas de madera de la terraza del kiosco de la plaza del Príncipe por donde los vecinos denuncian que salen las ratas.

Tarimas de madera de la terraza del kiosco de la plaza del Príncipe por donde los vecinos denuncian que salen las ratas. / María Pisaca

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Humberto Gonar

Humberto Gonar

Santa Cruz de Tenerife

Vecinos y visitantes de la zona centro de la capital denuncian la presencia continuada de ratas en la plaza del Príncipe, en Santa Cruz de Tenerife, y reclaman al Ayuntamiento una actuación urgente de desratización y limpieza. El colectivo asegura que lleva semanas trasladando avisos a la Concejalía de Sanidad y al Distrito Centro sin que, hasta ahora, se haya producido una respuesta eficaz.

La entidad vecinal afirma haber documentado este 21 de agosto ejemplares activos incluso a plena luz del día, así como madrigueras, restos de comida, basura y excrementos en distintos puntos de la plaza. Sitúa parte del problema en el entorno del quiosco central, actualmente vallado, y en varias jardineras, donde denuncia falta de limpieza y mantenimiento.

Los residentes resaltan que se trata de un espacio frecuentado diariamente por niños, mayores y familias, por lo que considera que la presencia de roedores puede convertirse en un problema de salubridad. La asociación pide una intervención integral en la plaza y su entorno y solicita información pública sobre el servicio municipal de desratización, desinsectación y desinfección.

Inspección de Sanidad

Los afectados reclaman, además, que los inspectores municipales de Sanidad participen en la coordinación de las actuaciones. Sus responsables recuerdan que, en etapas anteriores, este seguimiento se realizaba junto a los servicios municipales y defienden recuperar ese modelo para evitar intervenciones puntuales cuando aparece un foco.

Las quejas difundidas por residentes en redes sociales apuntan también a avistamientos en otros lugares de la capital, como la plaza de los Patos, el parque García Sanabria, Residencial Anaga o la avenida de Anaga. Algunos vecinos sostienen que las campañas deben mantenerse en el tiempo y abarcar distintas zonas del municipio.

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Fuentes del Distrito de Zona Centro aseguran que desde hace semanas se trabaja para garantizar la salubridad, atendiendo la demandas de los vecinos.

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