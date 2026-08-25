Santa Cruz recuperará en septiembre los quioscos históricos de las plazas de El Príncipe y Weyler

Santa Cruz encara septiembre con la previsión de recuperar dos de sus quioscos históricos del centro: los de las plazas del Príncipe y Weyler como si fuera un nuevo hito de la vuelta al cole. Ambos expedientes se encuentran ya en la fase final de sus respectivas licitaciones, aunque el primero continúa condicionado por el recurso presentado por una de las empresas que quedó fuera del concurso.

El concejal de Patrimonio Municipal, Javier Rivero, explica que en el caso del quiosco de la plaza del Príncipe ya existe un adjudicatario propuesto y que la empresa ha presentado la documentación requerida. Sin embargo, durante la tramitación se interpuso un recurso que el Ayuntamiento está resolviendo. El procedimiento se encuentra pendiente de que concluya el trámite de audiencia al resto de interesados, cuyo plazo finaliza el 4 de septiembre.

La propuesta de adjudicación recae sobre Strasse Fuyi, la oferta mejor valorada entre las presentadas al concurso. La reapertura había sido prevista para después del verano, pero el recurso de Eloy Caracol contra su exclusión introdujo un nuevo trámite que obliga a esperar antes de formalizar definitivamente la concesión.

El quiosco permanece cerrado desde abril, después de expirar la anterior concesión. La nueva gestión deberá asumir las actuaciones de mejora y mantenimiento previstas en el pliego. Si el recurso queda resuelto sin nuevos obstáculos, Patrimonio mantiene septiembre como horizonte para recuperar la actividad en uno de los establecimientos más vinculados a la plaza del Príncipe.

Weyler, pendiente de la adjudicación

Más avanzado aparece el procedimiento del quiosco de la plaza Weyler. Este martes está prevista la quinta Mesa de Contratación, en la que se revisará la documentación aportada por el licitador propuesto y, si cumple con los requisitos establecidos, se elevará la propuesta de adjudicación. El objetivo municipal es que el establecimiento pueda volver a funcionar también durante septiembre.

Príncipe y Weyler siguen, no obstante, caminos administrativos diferentes: en el primero pesa todavía un recurso y en el segundo la licitación avanza hacia la adjudicación.

Patrimonio mantiene abiertos al mismo tiempo otros expedientes. En el quiosco Numancia se celebrará este martes la segunda Mesa de Contratación para revisar la documentación presentada por el licitador propuesto y plantear, en su caso, la adjudicación. Este establecimiento ha estado ligado durante décadas a la misma familia y su nueva concesión generó una movilización para reclamar la conservación de su aspecto tradicional y de los puestos de trabajo.

Las Teresitas continúa su proceso

También sigue adelante la concesión de uno de los quioscos de Las Teresitas. La próxima Mesa de Contratación se celebrará el martes de la próxima semana y estará dedicada a valorar las ofertas económicas, comprobar si existen propuestas anormalmente bajas y decidir, en su caso, qué documentación debe requerirse a los licitadores.

Los cuatro expedientes muestran distintos momentos de una misma estrategia municipal para devolver actividad a instalaciones que forman parte del paisaje urbano de Santa Cruz. El caso más inmediato es Weyler, mientras el Príncipe depende de que concluya la resolución del recurso en curso. Numancia avanza hacia la adjudicación y Las Teresitas continúa todavía en fase de valoración.

La previsión de Patrimonio sitúa así septiembre como un mes clave para los quioscos del centro. Después de meses de cierres, concursos y trámites, las plazas del Príncipe y Weyler podrían volver a tener sus terrazas abiertas. En el caso del Príncipe, sin embargo, el calendario queda supeditado a que el recurso pendiente se resuelva sin nuevas incidencias.