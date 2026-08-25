La nueva rampa peatonal junto al Meridiano de Santa Cruz estará lista en septiembre

La obra que pretende acabar con uno de los puntos más incómodos y peligrosos para los peatones junto al Centro Comercial Meridiano entra en su recta final. Una estructura que alcanza unos dos metros de altura en su punto más elevado, perfectamente visible ya desde la calle, permitirá salvar el acusado desnivel existente en la esquina de las calles Áurea Díaz Flores Hernández y Álvaro Rodríguez López y convertir lo que hasta ahora era prácticamente un tobogán en un itinerario peatonal más seguro.

El concejal de Infraestructuras y Obras de Santa Cruz de Tenerife, Javier Rivero, calcula que los trabajos podrán estar terminados durante la segunda semana de septiembre, después de que las altas temperaturas registradas este verano hayan obligado a retrasar aproximadamente dos semanas el calendario previsto.

La constructora solicitó formalmente el 19 de agosto una ampliación del plazo debido a los episodios de temperaturas excepcionalmente elevadas, que afectaron al normal desarrollo de los trabajos al aire libre. La dirección facultativa concluyó que las circunstancias no eran imputables a la empresa y dio su conformidad a la ampliación. El decreto municipal establece como nueva fecha contractual de finalización el 7 de septiembre.

Rivero explica que durante las jornadas con temperaturas máximas la coordinación de Seguridad y Salud impidió ejecutar determinadas labores de construcción para proteger a los trabajadores. Una circunstancia que también ha afectado este verano a otras obras municipales, entre ellas trabajos de asfaltado en Barranco Grande.

Una rampa de 35 metros

La dimensión de la estructura responde precisamente al importante desnivel que debe resolverse. El proyecto contempla una rampa de 35 metros de longitud y 3,65 metros de ancho, diseñada para salvar una diferencia de cota de 2,60 metros. Para conseguirlo, la construcción alcanza aproximadamente los dos metros de altura en su punto máximo y permite limitar la pendiente del nuevo recorrido a un máximo del 10%.

El objetivo es eliminar las dificultades del paso actual en una esquina especialmente transitada por la proximidad del Centro Comercial Meridiano y por su conexión con diferentes zonas residenciales y comerciales. La actuación busca crear un itinerario más cómodo y seguro para peatones y mejorar las condiciones de accesibilidad de un punto donde la pendiente había sido durante años objeto de reclamaciones.

La obra fue adjudicada a Asfaltos Jaén S.L.U. por 175.118 euros, IGIC incluido. Los trabajos comenzaron oficialmente el 21 de enero de 2026 con un plazo inicial de tres meses. Sin embargo, el proyecto ha sufrido distintos ajustes administrativos y técnicos que han prolongado considerablemente su ejecución.

Nueva rampa en la esquina del Meridiano. / Andrés Gutiérrez

El 17 de abril se acordó la suspensión temporal total de las obras mientras se tramitaba una modificación del proyecto. La Junta de Gobierno aprobó esa modificación el 29 de junio, incorporando una ampliación de un mes y medio, y los trabajos pudieron reanudarse el 6 de julio. A este plazo se suman ahora las dos semanas derivadas de las altas temperaturas del verano.

El mayor obstáculo estuvo en los despachos

La singularidad de la intervención no reside únicamente en la construcción de la gran rampa. Rivero sostiene que el mayor esfuerzo realizado para sacar adelante el proyecto ha sido administrativo, puesto que una parte del espacio necesario para ejecutar la nueva acera pertenece al Centro Comercial Meridiano.

El Ayuntamiento tuvo que tramitar desde el área de Patrimonio la obtención de un derecho de superficie sobre ese tramo para poder incorporarlo al recorrido peatonal. El procedimiento terminó requiriendo una firma ante notario por parte del Consistorio en Santa Cruz y otra en Madrid por parte de la propiedad del centro comercial.

La actuación tiene además una particularidad política y vecinal. Rivero la define como una de las obras «más participativas» impulsadas por el Ayuntamiento, ya que figuraba tanto en el P80, el Plan de Barrios, como en los Presupuestos Participativos de la pasada edición. La mejora, por tanto, había llegado al Consistorio a través de diferentes vías de demanda ciudadana.

Su objetivo ha permanecido inalterable pese a las modificaciones y retrasos: resolver una barrera urbana en una zona por la que diariamente transitan numerosos peatones.

Cuando concluyan los trabajos, la imagen será muy distinta a la existente hasta ahora. El fuerte desnivel se salvará mediante ese recorrido de 35 metros que serpentea hasta alcanzar la cota necesaria, creando una estructura de dimensiones considerables que ya sobresale junto a Meridiano.

Después de un expediente iniciado en 2025, una obra arrancada en enero, una suspensión temporal, una modificación del proyecto y un último retraso provocado por las temperaturas extremas, el Ayuntamiento espera cerrar la actuación en septiembre. Será el final de una intervención en la que, como resume Rivero, la complejidad no ha estado únicamente en levantar un mamotreto de dos metros, sino en conseguir el espacio y las condiciones necesarias para transformar una pendiente peligrosa en un paseo accesible.