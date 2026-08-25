Presencia de microalgas en los Charcos de Valleseco: Sanidad descarta vertidos contaminantes

Una mancha de microalgas ha aparecido en las aguas de Los Charcos de Valleseco, en Santa Cruz de Tenerife, generando preocupación entre algunos usuarios por la tonalidad y el aspecto que presenta la superficie del mar. Fuentes municipales aseguran, sin embargo, que los informes recibidos desde Sanidad descartan que se trate de un vertido contaminante y confirman que el fenómeno responde a una proliferación de algas.

Por este motivo, Los Charcos se mantienen abiertos y, por el momento, no se ha adoptado ninguna medida de cierre del espacio de baño.

El biólogo marino Pedro Pascual Alayón, del Instituto Español de Oceanografía, explica que este tipo de episodios se repite especialmente durante los meses de verano y está relacionado con las altas temperaturas del agua y determinadas condiciones ambientales que favorecen el crecimiento masivo de estos organismos.

Un fenómeno habitual en verano

El especialista señala que estas microalgas viven flotando y que, cuando coinciden aguas cálidas con una presencia importante de polvo sahariano depositado sobre la superficie marina, pueden encontrar condiciones especialmente favorables para multiplicarse.

Ese polvo funciona como aporte de nutrientes y, unido a temperaturas elevadas, favorece lo que el investigador describe como una «explosión» de microalgas. El fenómeno no se limita a zonas próximas a la costa, ya que también pueden aparecer manchas similares mar adentro.

Imagen de la mancha de microalgas aparecida en los Charcos de Valleseco. / El Día

«No es por contaminación, es por temperaturas altas», resume Pascual Alayón, quien recuerda que días atrás se observaron episodios parecidos en otros puntos del litoral, como Taganana.

La apariencia de estas concentraciones puede cambiar a medida que las algas comienzan a degradarse. El biólogo explica que la pérdida de pigmentación provoca distintas tonalidades, desde marrones más claros hasta colores semejantes al café, lo que puede ofrecer una imagen desagradable e incluso generar la impresión de que se trata de aguas contaminadas.

Evitar tragar el agua

Aunque el experto descarta que la aparición de la mancha responda a un episodio de contaminación, recomienda prudencia a los bañistas. En particular, aconseja no ingerir agua en las zonas donde exista una concentración visible de microalgas y evitar nadar directamente sobre las manchas.

Según explica, la ingestión accidental podría provocar alteraciones gastrointestinales, por lo que resulta conveniente mantener la cabeza fuera del agua cuando se esté cerca de estas acumulaciones y evitar que entre agua por la boca o la nariz.

Pascual Alayón considera que la situación, en principio, no requiere el cierre de la zona de baño, aunque recomienda adoptar esas precauciones mientras permanezca visible la proliferación. También señala que no se trata de un fenómeno permanente.

La previsión es que las manchas vayan desapareciendo conforme cambien las condiciones ambientales, bajen las temperaturas del agua o se produzca una modificación del estado del mar. Agosto suele ser precisamente uno de los meses más propicios para este tipo de proliferaciones debido a las temperaturas elevadas.

Así, la mancha detectada en Los Charcos de Valleseco queda, según los análisis municipales y la explicación científica aportada, vinculada a un episodio de microalgas y no a un vertido. El espacio continúa abierto al baño, aunque se aconseja a los usuarios evitar el contacto directo con las concentraciones visibles y, sobre todo, no tragar agua mientras persista el fenómeno.