Un fallo del motor y el fuerte viento deja a seis personas a la deriva en la costa de Santa Cruz de Tenerife
Las fuerzas de seguridad detectaron los aspavientos de auxilio de los tripulantes durante una ronda de vigilancia y lograron evacuar la nave sin lamentar daños personales
Agentes de la Guardia Civil han llevado a cabo el rescate de una pequeña embarcación que se encontraba a la deriva con seis personas a bordo en las inmediaciones del litoral de Santa Cruz de Tenerife. La rápida intervención de los efectivos adscritos al servicio de vigilancia costera evitó un percance de mayor gravedad en una jornada marcada por adversas condiciones meteorológicas en el mar.
Los hechos se desencadenaron cuando los agentes, que realizaban labores de patrullaje habituales por la costa de la capital tinerfeña, localizaron a los ocupantes de una lancha próxima que realizaban intensos aspavientos en señal de socorro. Al aproximarse a la posición para verificar la situación, la tripulación confirmó que el motor de la embarcación había sufrido una avería completa, dejando la nave sin gobierno ni capacidad de maniobra.
Maniobra de remolque ante la amenaza del fuerte viento
Las fuentes del instituto armado han remarcado que la avería mecánica, combinada con el fuerte viento que soplaba en la zona, situaba a los seis ocupantes en una posición de "grave riesgo" de ser arrastrados hacia zonas de rocas o mar adentro si no se hubiese actuado de manera inmediata.
Ante la imposibilidad de solucionar el fallo técnico in situ y la inestabilidad del mar, los agentes de la patrullera del instituto armado procedieron a efectuar la maniobra de abarloar la embarcación a la nave oficial. Posteriormente, la patrullera inició el remolque de la lancha a velocidad reducida hasta conducirla de forma totalmente segura hacia el muelle de atraque más cercano, donde los seis tripulantes desembarcaron en perfecto estado de salud.
Decálogo de prevención y seguridad para la navegación recreativa
A raíz de este incidente, la Guardia Civil ha vuelto a hacer un llamamiento a la ciudadanía para que mantenga una actitud de máxima precaución y respeto hacia el mar, incidiendo en que la mayoría de los rescates por averías mecánicas se pueden prevenir mediante una revisión exhaustiva del barco previa a la partida.
Entre las recomendaciones principales transmitidas por las autoridades destacan:
- Documentación y titulación: Comprobar que toda la documentación reglamentaria de la embarcación esté en regla y que el patrón cuente con la titulación náutica correspondiente y actualizada.
- Chequeo mecánico preventivo: Revisar obligatoriamente los niveles de aceite, los líquidos de refrigeración, la carga de las baterías y verificar que el depósito de combustible esté completamente lleno antes de soltar amarres.
- Elementos de salvamento y emergencia: Garantizar el perfecto funcionamiento de las bombas de achique, los sistemas contraincendios y la disponibilidad de chalecos salvavidas para todos los pasajeros sin rebasar nunca el cupo máximo de tripulantes autorizados.
- Planificación y comunicación: Consultar de forma detallada la previsión meteorológica, evitar el consumo de alcohol antes o durante la travesía, llevar un teléfono móvil resguardado en una funda estanca y contactar de inmediato con el 112 ante cualquier síntoma de peligro.
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