Servicio Público
Santa Cruz de Tenerife: 264 aspirantes se examinan para ser taxistas el 22 de septiembre
La prueba de aptitud para taxistas en Santa Cruz de Tenerife, aplazada desde julio, busca reforzar el servicio público y facilitar la incorporación de nuevos profesionales
Un total de 264 aspirantes darán el próximo 22 de septiembre un paso decisivo para convertirse en taxistas en Santa Cruz de Tenerife. El Ayuntamiento celebrará ese día la prueba de aptitud para obtener el permiso municipal de conducción de taxi, requisito necesario para ejercer en el sector en la capital.
El examen tendrá lugar a las 09:00 horas en el Pabellón Municipal Pancho Camurria. La convocatoria llega después de que el área de Movilidad y Accesibilidad Universal publicara el listado definitivo de personas admitidas.
Del total de solicitudes tramitadas, 264 personas podrán presentarse a la prueba, mientras que otras 78 han quedado excluidas. Según el Ayuntamiento, las causas son la presentación de la solicitud fuera de plazo o el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las bases.
Retraso de los exámenes
La fecha del examen había sido fijada inicialmente para finales de julio, pero la Mesa del Taxi acordó a comienzos de ese mes retrasarla. El objetivo fue ampliar el periodo para subsanar errores de los aspirantes que inicialmente no habían sido admitidos y, al mismo tiempo, conceder más margen para preparar la prueba.
La convocatoria forma parte de los compromisos alcanzados entre el Ayuntamiento y el sector del taxi para reforzar el servicio y facilitar la incorporación de nuevos profesionales. La relación definitiva de aspirantes puede consultarse ya en la web municipal, donde se ha hecho pública toda la información de la convocatoria del próximo mes.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, considera que el examen permitirá avanzar hacia un servicio público más competitivo y adaptado a las necesidades de la ciudad. Por su parte, la concejala delegada del Taxi, Gladis de León, destaca que la convocatoria responde al diálogo mantenido con los profesionales y a las demandas trasladadas en la Mesa del Taxi.
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