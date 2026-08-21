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Prohibido aparcar en estas calles de Santa Cruz de Tenerife: el rodaje de una serie afecta a los estacionamientos en tres vías

Las reservas de espacios para los vehículos vinculados a la producción audiovisual se realizarán los días 24, 26 y 28 de agosto y no implicarán cortes ni modificaciones de la circulación

Imagen de la Plaza de España.

Imagen de la Plaza de España. / E. D.

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Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Movilidad y Accesibilidad Universal, informa que se realizarán varias reservas y supresiones temporales de estacionamiento en distintos puntos del municipio con motivo del rodaje de una serie de ficción para el canal TV3. Las medidas afectarán exclusivamente a plazas de aparcamiento y no supondrán cortes ni modificaciones de la circulación.

Una de las reservas de aparcamiento se realizará el lunes, 24 de agosto, en la avenida Marítima, en el lateral de la Alameda del Duque de Santa Elena, donde se ocuparán aproximadamente 20 metros de estacionamientos en línea situados en el margen derecho en sentido hacia la plaza del Cabildo, antes de la reserva de guaguas existente. El horario previsto será de 08:00 a 20:30 horas.

La segunda afectará el miércoles, 26 de agosto, a la calle Doctor Jiménez Díaz, donde se reservarán aproximadamente 125 metros de estacionamientos en línea en ambos márgenes, en el tramo comprendido entre las calles Benito Pérez Armas y Blas Cabrera. La medida estará vigente desde las 00:00 hasta las 19:30 horas.

Por último, el viernes, 28 de agosto, se reservarán aproximadamente 90 metros de estacionamiento en línea en la avenida de Madrid, en el lateral del Parque La Granja, en el margen derecho en sentido hacia la avenida Benito Pérez Armas. La reserva se mantendrá entre las 07:00 y las 22:30 horas.

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Las reservas están destinadas exclusivamente al estacionamiento de los vehículos que se utilizarán para el rodaje. La autorización municipal establece, asimismo, que la parada y el estacionamiento de los vehículos vinculados a la producción deberán realizarse únicamente dentro de los espacios autorizados.

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