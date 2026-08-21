Obras de emergencia para inutilizar el hotel abandonado de Añaza y evitar nuevas muertes

El hotel abandonado de Añaza, convertido desde hace décadas en uno de los principales símbolos del abandono urbanístico del litoral de Santa Cruz de Tenerife, afronta por fin una de las actuaciones más esperadas para reducir el riesgo que supone su acceso. El Ayuntamiento ha iniciado las obras de emergencia destinadas a inutilizar las principales vías de entrada al inmueble, una intervención que incluye la demolición de las escaleras interiores de las cinco primeras plantas, el cierre de otros accesos y el sellado de parte de la fachada mientras continúa la tramitación administrativa para proceder a su derribo definitivo.

La actuación llega después de años de accidentes, rescates y varios fallecimientos en una estructura que, pese al vallado instalado por el Consistorio, continúa atrayendo a curiosos, aficionados a la exploración urbana y jóvenes que acceden al edificio poniendo en riesgo su vida. El último accidente mortal, ocurrido hace apenas unas semanas, volvió a poner sobre la mesa la necesidad de actuar con urgencia sobre un inmueble que el propio Ayuntamiento define como de "extrema peligrosidad".

Cinco actuaciones para cerrar el edificio

El plan municipal contempla cinco actuaciones principales. La más significativa consiste en la demolición de las escaleras interiores entre las plantas 0 y 4, eliminando así la posibilidad de acceder a los niveles superiores. Para realizar estos trabajos se emplea un robot demoledor, lo que reduce los riesgos para los operarios durante las labores de derribo.

La intervención incluye además la reparación del vallado perimetral, la eliminación del sendero que bordea el recinto por el lado este, la retirada del terraplén de tierra que facilita el acceso desde el exterior a la sexta planta y el sellado de los huecos accesibles de la fachada mediante mallas electrosoldadas y perfiles metálicos de refuerzo.

Solo esta última actuación supone una inversión cercana a los 34.000 euros, ya que permitirá cerrar alrededor de 930 metros cuadrados de huecos abiertos para impedir definitivamente el paso al interior del inmueble.

En conjunto, el Ayuntamiento destina 112.500 euros a unas obras tramitadas por la vía de emergencia debido al elevado riesgo que presenta la estructura.

Las escaleras ya han comenzado a desaparecer

La actuación ya es visible sobre el terreno. Durante una visita al edificio, la concejala de Urbanismo, Zaida González, confirmó que una parte importante de los trabajos ya ha concluido.

"Dentro de los trabajos contratados por la Gerencia de Urbanismo en ejecución subsidiaria para poner más difícil el acceso al edificio abandonado de Añaza, ya se ha procedido a la eliminación de las escaleras interiores desde la planta cero hasta la cuarta", explicó.

La edil señaló que las actuaciones continúan avanzando sobre los accesos superiores del inmueble. "Hoy se ha procedido a la eliminación de las escaleras de la planta sexta, de tal manera que el acceso a las plantas superiores desde ese nivel ya, a partir de este momento, se verá absolutamente dificultado".

González precisó que la siguiente fase consistirá en eliminar el terraplén de tierra que durante años ha permitido alcanzar fácilmente la sexta planta desde el exterior.

"Todavía se seguirán continuando los trabajos para eliminar el acopio de terreno que existe para acceder a la planta sexta, dejando una especie de zanja para impedir el acceso por esa zona", indicó.

Según las previsiones municipales, la actuación afronta ya su recta final. "Consideramos que a partir de la próxima semana o, como mucho, en dos semanas, ya estarán acabados los trabajos y se pondrá mucho más difícil poder acceder al edificio", aseguró la responsable de Urbanismo.

La demolición sigue pendiente

Estas actuaciones no sustituyen el derribo del edificio, sino que pretenden reducir los riesgos mientras culminan los trámites administrativos necesarios para hacerlo realidad.

El proyecto de demolición fue adjudicado en 2023, aunque el procedimiento continúa condicionado por la complejidad del expediente de expropiación forzosa, derivada de la dificultad para localizar a los numerosos propietarios del inmueble, la mayoría ciudadanos alemanes.

Para hacer posible el derribo, el Gobierno de Canarias concedió en 2025 una subvención de 2,5 millones de euros, cantidad a la que posteriormente se sumó una aportación de 500.000 euros del Cabildo de Tenerife, elevando hasta los tres millones de euros la financiación prevista para ejecutar la demolición.

El Ayuntamiento dispone de un plazo de 36 meses para completar el proceso.

Más de medio siglo abandonado

El conocido popularmente como mamotreto de Añaza comenzó a construirse en 1973 como un ambicioso complejo turístico de 741 apartamentos sobre un suelo entonces calificado como residencial turístico.

Sin embargo, apenas un año después las obras quedaron paralizadas como consecuencia de la quiebra de la empresa alemana promotora, dejando únicamente levantada la estructura de hormigón.

Desde entonces, el edificio permanece abandonado frente al mar, convertido en una mole de 22 alturas, con planta en forma de "Y", visible desde buena parte del litoral de Añaza y Acorán.

Durante más de medio siglo el inmueble ha permanecido expuesto al deterioro, convirtiéndose en uno de los principales focos de inseguridad del municipio y en escenario habitual de actos vandálicos, incendios, grafitis y accesos ilegales.

Primer paso hacia su desaparición

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, ha señalado que estas obras representan "un paso más" para asegurar un edificio cuyo destino final será la demolición. Mientras esta llega, explica, el objetivo es clausurar definitivamente los accesos y minimizar el riesgo para quienes continúan entrando en el inmueble.

Con la desaparición de las escaleras interiores y el cierre progresivo del resto de accesos, el Ayuntamiento pretende impedir que el esqueleto de hormigón siga funcionando como un reclamo para quienes desafían el peligro. Aunque el derribo definitivo todavía requiere completar diversos trámites administrativos, la intervención supone el primer cambio visible en una estructura que lleva más de cinco décadas formando parte del paisaje del litoral de Añaza y cuyo futuro parece, ahora sí, encaminado hacia su desaparición.