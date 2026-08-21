Santa Cruz cuelga el cartel de 'no hay bonos consumo' en todos los distritos salvo en Anaga

La sexta edición de los Bonos Consumo Santa Cruz mantiene el ritmo de éxito con el que arrancó la campaña. Apenas 16 días después de su puesta en marcha, la iniciativa impulsada por la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha generado ya 280.262,59 euros de actividad económica en los 268 establecimientos adheridos, al tiempo que la ciudadanía ha adquirido el 97,8% de los bonos puestos a la venta. Solo quedan disponibles 345 bonos, todos ellos correspondientes al distrito de Anaga.

Los datos consolidan una campaña que ya había demostrado su aceptación desde el primer día. En las primeras 24 horas se vendieron más de 13.000 bonos, el 83,9% de las 16.000 unidades iniciales, una respuesta que evidenció el respaldo ciudadano a una iniciativa que permite adquirir bonos por 15 euros para realizar compras por valor de 25 euros, gracias a una aportación municipal de 10 euros por bono.

Ahora, poco más de dos semanas después, la práctica totalidad de los bonos ha encontrado comprador. En concreto, se han vendido 15.655 de los 16.000 disponibles, agotándose por completo las partidas asignadas a los distritos de Centro-Ifara, Salud-La Salle, Ofra-Costa Sur y Suroeste, mientras que únicamente Anaga mantiene todavía disponibilidad.

Más de un 70% del presupuesto ya ejecutado

El elevado ritmo de utilización de los bonos también se refleja en los propios establecimientos. Hasta la fecha, los comercios participantes han canjeado 280.262,59 euros, lo que representa el 71,61% del importe previsto para esta edición.

En apenas dieciséis días, seis comercios ya han alcanzado el límite máximo de canje, fijado en 4.000 euros por establecimiento. Se trata de Orly, Baby Shower, Manocar, Aquiles Permuy Hair & Beauty, Loverde y Comic Revolution, a los que se suman más de 25 negocios que ya han consumido más de la mitad del importe máximo disponible.

La sexta edición cuenta con una inversión municipal superior a 220.000 euros y prevé movilizar alrededor de 520.000 euros en consumo directo. Además de los 16.000 Bonos Consumo actualmente en circulación, el programa contempla una segunda modalidad, los denominados Bonos Domingo, cuya puesta en marcha está prevista para el mes de octubre con el objetivo de reforzar la actividad comercial durante las jornadas de apertura dominical.

En total, la campaña distribuirá 20.800 bonos a lo largo del año entre ambas modalidades, consolidando una iniciativa que se ha convertido en una de las principales herramientas municipales de apoyo al comercio de proximidad.

Respaldo institucional

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, considera que estos resultados confirman la consolidación de una campaña que, edición tras edición, se ha convertido en una herramienta de apoyo al comercio de proximidad. Según destaca, detrás de cada bono canjeado existe un respaldo directo a los pequeños establecimientos de la ciudad y una apuesta por mantener vivo el tejido comercial en un contexto cada vez más competitivo. Bermúdez insiste, además, en que las administraciones públicas deben seguir impulsando medidas que favorezcan la actividad económica y contribuyan al crecimiento de los negocios locales.

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, anima a la ciudadanía a adquirir los 345 bonos que todavía permanecen disponibles en Anaga y recuerda la importancia de consultar previamente el saldo de cada comercio a través de la página web www.bonoconsumosantacruz.com, donde se actualiza en tiempo real el importe que cada establecimiento puede seguir canjeando.

Pérez también subraya que uno de los objetivos de la iniciativa es extender su impacto económico a todos los barrios de Santa Cruz y no limitarlo únicamente a las principales zonas comerciales. De ahí que anime especialmente a los comercios de Anaga a adherirse a la campaña, ya que el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo mes de noviembre. A su juicio, el elevado número de establecimientos que ya han agotado o están cerca de alcanzar su límite de canje demuestra que los Bonos Consumo continúan siendo una herramienta eficaz para dinamizar el comercio local y favorecer la actividad económica de la capital.