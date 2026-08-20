Recuperado el suministro de agua tras una avería en la red de abastecimiento que afectó a 8.000 vecinos de Ofra
El servicio se recuperó a las 02:00 horas en el 86% de las zonas afectadas, mientras que en la calle Juan de Mattos y Azofra se logró restablecer posteriormente
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Empresa Mixta de Aguas de Santa Cruz de Tenerife (Emmasa), ha restablecido el suministro de agua potable en las zonas afectadas por la avería registrada ayer en la red principal de distribución, en el entorno de la calle Juan de Mattos y Azofra.
Los equipos técnicos de Emmasa trabajaron durante la noche para reparar la incidencia y recuperar el servicio con la mayor rapidez posible. El suministro quedó restablecido a las 02:00 horas de la madrugada en el 86% de las zonas afectadas, mientras que en la calle Juan de Mattos y Azofra se recuperó posteriormente, en torno a las 14:40 horas.
La incidencia afectó este miércoles al ámbito comprendido entre las calles Juan de Mattos y Azofra, Tío Pino, Isidoro Luz Carpenter, Jesús Hernández Guzmán, Carretera de Hoya Fría, Gandhi y Aridane, con alrededor de 8.000 vecinos y vecinas afectados.
Servicio normalizado
El servicio se encuentra actualmente normalizado en las zonas afectadas, una vez finalizadas las actuaciones principales. Los equipos de Emmasa han continuado trabajando para completar la intervención y garantizar el correcto funcionamiento de la red.
El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, agradeció a los vecinos y vecinas afectados su comprensión durante las últimas horas y puso en valor el trabajo realizado por los equipos técnicos de Emmasa. “Desde el Ayuntamiento somos conscientes de las molestias que puede ocasionar una incidencia de estas características y agradecemos la paciencia de la ciudadanía mientras se desarrollaban los trabajos necesarios para recuperar la normalidad”, indicó.
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