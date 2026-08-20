Una ONG pide mediación del Gobierno de Canarias para salvar la histórica Casa del Caminero en San Andrés

La posible demolición de la histórica Casa del Caminero, en San Andrés, ha abierto un nuevo frente institucional. El presidente de la ONG Abrigos y Sonrisas de Anaga, Yone Febles, ha solicitado formalmente la mediación de la Dirección General de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Clavijo, para paralizar cualquier actuación sobre el inmueble hasta que se evalúe su valor patrimonial y se estudie una alternativa que permita compatibilizar su conservación con un uso social.

La petición, registrada el pasado 14 de mayo, plantea que el Ejecutivo autonómico intervenga ante la posibilidad de que el edificio, actualmente adscrito al Área de Acción Social del Cabildo de Tenerife, sea derribado. Para la organización, esa decisión supondría la pérdida irreversible de un inmueble estrechamente ligado a la historia de San Andrés y del macizo de Anaga.

Patrimonio e identidad de Anaga

En el escrito remitido al Gobierno de Canarias, Abrigos y Sonrisas recuerda que la Casa del Caminero, situada en la carretera de Taganana, fue una de las edificaciones destinadas al alojamiento de los peones camineros encargados del mantenimiento de las carreteras y caminos de la isla, especialmente en territorios de difícil acceso como Anaga. La entidad sostiene que su ubicación, en el antiguo acceso hacia Taganana, la convierte en un testimonio de la evolución de las comunicaciones y de la historia del macizo.

Además de su valor arquitectónico y etnográfico, la ONG considera que el inmueble forma parte de la memoria colectiva del pueblo y del paisaje cultural de la Reserva de la Biosfera de Anaga. A su juicio, no puede ser considerado una construcción residual, sino un bien patrimonial que merece ser preservado y destinado a usos que reviertan en beneficio de la comunidad.

La organización recuerda, además, que desde 2020 viene solicitando al Cabildo la cesión de uso del edificio para desarrollar actividades sociales dirigidas a la población más vulnerable del macizo de Anaga. Según expone, la creciente demanda de atención y la insuficiencia de las instalaciones actuales hacen necesaria la habilitación de un nuevo espacio para ampliar los servicios que presta la entidad.

El Cabildo apuesta por rehabilitar el edificio

La petición de mediación llega apenas unas semanas después de que el Cabildo de Tenerife explicara cuáles son sus planes para el inmueble. A finales de junio, fuentes de la corporación insular aseguraban que la intención no es demoler la Casa del Caminero, sino rehabilitarla y buscar, de la mano de los vecinos y del tejido asociativo, el uso más adecuado para el edificio.

Según detallaban entonces, el procedimiento de desahucio administrativo del inmueble culminó durante 2025 y, posteriormente, el Consejo de Gobierno aprobó en agosto de ese mismo año la cesión del edificio desde el Área de Patrimonio al Área de Acción Social.

El Cabildo recordó que el presupuesto de 2026 incorpora una partida destinada a la redacción del proyecto, con el compromiso de elaborar una propuesta compatible con la estructura del inmueble, la normativa urbanística vigente y las necesidades planteadas por los vecinos de San Andrés.

La institución también advertía de que el futuro del edificio depende de diversos condicionantes urbanísticos. Para ello solicitó al Ayuntamiento de Santa Cruz una cédula urbanística, de la que se desprende que la parcela donde se ubica la Casa del Caminero se encuentra incluida dentro del ámbito de gestión de Las Teresitas, concretamente en la denominada zona B, bajo un sistema de actuación privada.

De acuerdo con el vigente Plan General de Ordenación, el desarrollo urbanístico de ese ámbito debe continuar conforme al proyecto impulsado por la Junta de Compensación y al convenio suscrito con el Ayuntamiento en 2001. Esta circunstancia implica que, aunque el Cabildo pueda redactar el proyecto de rehabilitación, su ejecución y puesta en funcionamiento dependerán de que culminen previamente diversos trámites urbanísticos municipales.

Paralizar cualquier actuación

Pese a esas explicaciones, Abrigos y Sonrisas considera necesario que el Gobierno de Canarias intervenga para garantizar la conservación del inmueble. La entidad solicita que se suspenda cualquier actuación administrativa o material encaminada al derribo hasta que Patrimonio Histórico emita una valoración técnica, objetiva y motivada sobre sus valores históricos, arquitectónicos y etnográficos.

La ONG que lidera Yone Febles pide que el Ejecutivo autonómico respalde su propuesta de cesión de uso y promueva una vía de colaboración entre las administraciones y el movimiento vecinal para compatibilizar la conservación del edificio con un uso social que beneficie a la población del macizo. También reclama la celebración de una reunión entre la Dirección General de Patrimonio Histórico y representantes vecinales de Anaga para analizar alternativas que permitan evitar la desaparición de un inmueble que consideran emblemático.

Un edificio para fines sociales

Para Yone Febles, la recuperación de la Casa del Caminero permitiría compatibilizar la protección del patrimonio con la atención a las necesidades sociales de Anaga. La ONG sostiene que la incertidumbre sobre el futuro del inmueble dificulta la planificación de los servicios que presta desde hace más de una década, especialmente dirigidos a personas mayores y colectivos en situación de vulnerabilidad.

La entidad confía ahora en que la mediación del Gobierno de Canarias permita abrir una mesa de diálogo entre todas las administraciones implicadas y el movimiento vecinal para encontrar una solución que preserve un edificio que considera parte de la historia de San Andrés y del patrimonio cultural del macizo de Anaga, al tiempo que pueda convertirse en un recurso al servicio de la comunidad.