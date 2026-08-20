Santa Cruz de Tenerife inicia rebajes de aceras en Somosierra para mejorar la movilidad vecinal

Operarios de empresas municipales trabajan en los rebajes de las aceras que se localizan en la rambla de Somosierra, junto al antiguo cine del barrio y en las proximidades de la iglesia de San Fernando Rey y la plaza.

La actuación se enmarca en el compromiso adquirido por el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ante la demanda de los vecinos de este barrio de mejorar la movilidad, como se planteó hace dos meses en la asamblea vecinal celebrada en la zona y que tuvo continuidad en un encuentro desarrollado con dirigentes de las tres asociaciones vecinales.

En la actualidad, los trabajos se centran en los rebajes de las aceras, así como en la adecuación del espacio destinado a contenedores frente a la iglesia de San Fernando, lo que ha obligado a la supresión de algunos estacionamientos.

Más actuaciones pendientes

Vecinos del barrio celebran la rápida respuesta dada desde la administración municipal, a la vez que insisten en la necesidad de que la mejora no se limite a los rebajes y las jardineras, sino que también se intervenga en el paseo central de la rambla, donde existen zonas levantadas por las raíces de los árboles.

También recuerdan la necesidad de mejorar el parque infantil, como ya plantearon a las autoridades municipales, mientras observan con desconsuelo cómo siguen cerradas las oficinas de Correos, las segundas que se pusieron en marcha en la capital tinerfeña.

Entre otras necesidades del barrio, explican algunos vecinos que se encontraban la mañana de este jueves a las puertas del Mercado de La Abejera, está la de dar una solución a las escaleras que se localizan junto al arco donde se lee el nombre del enclave.

«Hay muchas personas con movilidad reducida que acaban pasando por la carretera con su silla de ruedas, o madres que, con el carrito de sus bebés, se arriesgan a un atropello; ojalá le den una respuesta tan rápida como el rebaje de las aceras», confían algunos de los vecinos de Somosierra.