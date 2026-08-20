La familia del joven fallecido en el mamotreto de Añaza pide medidas urgentes para cerrar su acceso después de que otra persona haya vuelto a entrar en el edificio

La familia de Matías, el joven de 27 años que perdió la vida el pasado 18 de julio en el conocido mamotreto de Añaza, reclama nuevamente que se tomen medidas urgentes para evitar que más personas entren en el edificio abandonado.

En una carta enviada a los medios, Xiomara Cruz, la madre del joven, asegura que la Policía Nacional les informó este miércoles del hallazgo de la mochila del chico en la última planta del edificio.

Según la información trasladada a la familia, un ciudadano extranjero accedió al interior del mamotreto el martes 18 y consiguió llegar hasta su última planta, donde encontró la mochila de Matías con su documentación personal.

Entrega a la Policía

La persona que realizó el hallazgo entregó posteriormente la mochila a una patrulla de la Policía Nacional. La documentación y las pertenencias recuperadas han sido remitidas al Juzgado para su posterior entrega a la familia.

Dicho hallazgo ha causado una enorme sorpresa y preocupación en la familia por las circunstancias que se produjeron después del fallecimiento de Matías.

Tras su muerte, la familia preguntó por su mochila, su teléfono móvil y otras pertenencias que no habían sido localizadas junto a él ni en el perímetro. Según les comunicaron entonces los agentes de la Policía Nacional, no se autorizó el acceso al interior para buscarlas debido a la peligrosidad y al estado del edificio.

Mamotreto de Añaza visto desde el aire. / .

Pero un mes después, una persona ha podido entrar, recorrer el inmueble y llegar hasta su última planta, donde precisamente ha encontrado una de esas pertenencias.

Preocupación

Precisamente, este hecho es el que preocupa a la familia, puesto que "si el interior del mamotreto es demasiado peligroso para permitir que agentes de la Policía Nacional accedan a recuperar las pertenencias de una persona fallecida, ¿cómo es posible que cualquier ciudadano pueda entrar y llegar hasta su última planta?".

La preocupación es aún mayor teniendo en cuenta que el pasado 27 de julio, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife anunció el inicio de unas obras por importe de 112.500 euros destinadas a mejorar la seguridad del inmueble y “blindar el recinto”. Entre las actuaciones anunciadas se encuentran medidas destinadas a clausurar distintos puntos de entrada al edificio, impedir el acceso a determinadas plantas y reforzar la protección del perímetro.

Medidas urgentes

Aunque la familia de Matías valora que se hayan puesto en marcha medidas para mejorar la seguridad del inmueble, considera que es importante realizar una comprobación inmediata para ver si esas actuaciones están consiguiendo realmente su objetivo y si existen puntos de entrada que continúan permitiendo el acceso al edificio, teniendo en cuenta que una persona pudo acceder hace apenas unos días.

Imagen de archivo de dos turistas, en lo alto del mamotreto de Añaza / .

En este sentido, los familiares del joven fallecido exponen que no se puede esperar a que se produzca otra muerte para actuar, por lo que insisten en "adoptar cuantas medidas adicionales sean necesarias para hacer realmente inaccesible el edificio mientras continúe en pie".

Reunión con las instituciones

Ante esta situación, la familia solicita públicamente una reunión conjunta con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias, con el objetivo de conocer de primera mano el estado actual de las actuaciones de seguridad y del procedimiento de demolición, analizar qué medidas adicionales pueden adoptarse de manera inmediata y avanzar conjuntamente para que el derribo pueda convertirse cuanto antes en una realidad.