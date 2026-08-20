Una avería deja sin agua a unos 8.000 vecinos de Ofra y desata las quejas en García Escámez

Alrededor de 8.000 vecinos de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife, se han visto afectados por un corte en el suministro de agua potable provocado por una avería en la red principal de distribución. Aunque el abastecimiento se ha ido recuperando progresivamente en buena parte de la zona, durante la mañana de este jueves todavía permanecen puntos sin servicio, una situación que ha provocado especialmente el malestar de residentes de García Escámez.

La incidencia se localizó este miércoles, 19 de agosto, en la calle Juan de Mattos y Azofra y obligó a interrumpir el suministro en una amplia zona. La comunicación trasladada a los afectados durante la noche situaba el corte pasadas las nueve y estimaba en unas seis horas el tiempo necesario para resolver la avería.

El agua comenzó a regresar progresivamente durante la madrugada y las primeras horas de este jueves a buena parte de los aproximadamente 8.000 afectados. Sin embargo, los problemas persisten en algunos puntos. Los esfuerzos se centran actualmente en restituir completamente el suministro en la calle Juan de Mattos y Azofra, donde se produjo la avería, según informó el concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife.

La interrupción afectó al área comprendida entre las calles Juan de Mattos y Azofra, Tío Pino, Isidoro Luz Carpenter, Jesús Hernández Guzmán, Gandhi y Aridane, además de la Carretera de Hoya Fría.

Indignación entre los vecinos de García Escámez

La recuperación progresiva del servicio no ha llegado, sin embargo, a todos los residentes. Vecinos de García Escámez muestran su indignación al continuar sin suministro durante la mañana de este jueves y aseguran que sus gestiones tanto con interlocutores municipales como con la compañía de aguas, Emmasa, no les han permitido obtener una previsión concreta sobre cuándo podrán recuperar la normalidad.

Los residentes aseguran que desde alrededor de las siete de la tarde del miércoles tuvieron conocimiento de la avería y que inicialmente se les trasladó el compromiso de que el suministro quedaría restituido a lo largo de la madrugada. Al avanzar la mañana sin que el agua haya regresado a sus viviendas, el malestar ha ido en aumento.

Los afectados explican que llegaron a solicitar el envío de una cuba de agua para poder atender las necesidades básicas durante la mañana. Según su relato, la respuesta recibida fue que la incidencia no reunía la consideración necesaria para activar ese recurso y que las viviendas o comunidades tienen la obligación de disponer de aljibes.

Junto al arco de la barriada García Escámez. / María Pisaca

Los vecinos cuestionan esta respuesta y advierten de que las consecuencias del corte se han hecho mucho más evidentes con el comienzo de la jornada. Si durante la noche la falta de agua pudo resultar más llevadera, señalan, por la mañana el suministro resulta imprescindible para el aseo, la atención de personas mayores y dependientes, la preparación de alimentos y el resto de necesidades cotidianas.

A ello suman sus críticas por la información recibida durante las sucesivas llamadas realizadas en busca de una solución. Algunos residentes aseguran que, ante su insistencia, una de las interlocutoras llegó a pedirles que dejaran de llamar o de insistir, una respuesta que ha incrementado todavía más su indignación.

En García Escámez, los afectados permanecen pendientes de recuperar el suministro y reclaman información precisa sobre el alcance de la avería y, sobre todo, una previsión de cuándo volverán a tener agua. Según sostienen, durante las primeras horas de este jueves todavía no se les había facilitado un plazo concreto para la completa restitución del servicio.

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La avería ha superado así la estimación inicial de seis horas comunicada durante la noche. Mientras el agua ha regresado paulatinamente a buena parte de las zonas afectadas, los trabajos continúan para recuperar completamente el servicio en los puntos donde persisten los problemas.