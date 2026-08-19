Servicios Públicos
Tenerife por la Bici pide reubicar aparcabicis en el Hospital de La Candelaria
Seis meses después de su instalación, la asociación pide una solución para los aparcabicis, que consideran prácticamente inaccesibles para ciclistas convencionales
La asociación Tenerife por la Bici (TxB) ha solicitado a la Gerencia del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria (HUNSC) la reubicación parcial de los nuevos aparcabicis instalados frente a la cafetería principal al considerar que su emplazamiento actual limita el uso de la bicicleta como medio de transporte para acceder al centro sanitario.
En un escrito firmado por su portavoz, Francisco Roda, el colectivo comienza felicitando al hospital por la instalación de 16 soportes para bicicletas, aunque plantea dos inconvenientes principales. El primero es que los aparcabicis se encuentran antes de una pronunciada pendiente a la salida que dificulta la salida del recinto para quienes utilizan bicicletas convencionales, obligando a afrontar una rampa que consideran prácticamente inaccesible salvo para usuarios de bicicletas eléctricas o personas con una elevada preparación física. El segundo problema es la escasa visibilidad de estas plazas para pacientes y familiares, debido a la ausencia de señalización.
Las propuestas
Por ello, la asociación propone trasladar ocho de los dieciséis aparcabicis a la actual zona de estacionamiento de motocicletas situada junto a la entrada de la A5, reservando ese espacio exclusivamente para bicicletas y reubicando las motos frente a la cafetería. También solicita instalar señales informativas para facilitar que pacientes, visitantes y trabajadores conozcan la ubicación del aparcamiento destinado a las bicicletas.
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