Vecinos del litoral de Anaga unen fuerzas para mejorar el transporte público con Titsa

Las asociaciones vecinales del litoral de Anaga han decidido pasar de las reivindicaciones aisladas a una estrategia común para mejorar el transporte público. Representantes de Igueste de San Andrés, Valleseco, Los Valles, María Jiménez, Cueva Bermeja y otros núcleos han constituido un bloque de trabajo que ha presentado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife una batería de propuestas para adaptar varias líneas de Titsa a las necesidades reales de los usuarios.

El impulsor de la iniciativa es el activista y vecino de Los Valles, Edey Fernández, quien explica que la idea nació tras meses reclamando mejoras en el transporte y después de comprobar que muchos problemas son compartidos por los distintos barrios del litoral. La primera reunión con el Consistorio ha servido para trasladar un documento consensuado con los colectivos vecinales, mientras que un encuentro previo entre las asociaciones permitió unificar criterios y evitar propuestas contradictorias.

Fernández explica que el objetivo no es reclamar grandes inversiones, sino pequeños ajustes de horarios y recorridos que permitan responder mejor a la realidad diaria de vecinos, estudiantes y trabajadores.

Cambios para Igueste de San Andrés

Una de las principales demandas procede de Igueste de San Andrés. La asociación solicita modificar algunos horarios para facilitar que las personas mayores puedan llegar a tiempo a la Casa del Mar cuando tienen programadas analíticas o consultas médicas.

También reclama adaptar la salida de la guagua de mediodía para que los estudiantes del instituto y del colegio puedan regresar al pueblo en transporte público y no dependan de vehículos particulares de otros vecinos. "No es normal que un menor tenga que subir en coches particulares porque pierde la guagua por unos minutos", resume Fernández.

La propuesta incluye además incorporar un último servicio en torno a las diez de la noche, pensado especialmente para los vecinos que trabajan en Santa Cruz y finalizan su jornada cuando ya no existe conexión con el pueblo.

Otro de los cambios planteados consiste en que, durante el recorrido de regreso, la línea deje de pasar por la Dársena Pesquera y continúe directamente por la autovía, evitando retrasos innecesarios, ya que los trabajadores del puerto disponen de otras líneas específicas.

Más cobertura para Valleseco y Los Valles

Las asociaciones también han puesto el foco en Valleseco. Los vecinos solicitan que todas las expediciones pasen por la zona de El Rebolado, ya que actualmente solo lo hacen algunos servicios diarios, dejando sin cobertura suficiente a una población muy envejecida.

En el caso de Los Valles, la petición pasa por incorporar una expedición adicional durante fines de semana y festivos, alrededor de las nueve de la noche. La última guagua sale actualmente de Santa Cruz poco después de las siete de la tarde, un horario que consideran insuficiente para quienes desean permanecer más tiempo en la ciudad.

La propuesta busca además optimizar los recursos existentes. Fernández plantea que ese servicio adicional recorra Cuevas Blancas, María Jiménez, Los Valles y Valleseco, aunque ello suponga aumentar ligeramente el tiempo de viaje. "Es preferible tardar diez minutos más que no tener ninguna guagua", resume.

Una petición desde El Suculum

Entre las propuestas trasladadas al Ayuntamiento figura también la petición formulada por la asociación de El Suculum, que plantea estudiar la posibilidad de implantar un microbús para comunicar la parte alta del barrio.

Fernández reconoce que esta iniciativa requerirá un estudio específico, ya que supondría crear un nuevo servicio, mientras que el resto de propuestas consisten únicamente en reorganizar horarios ya existentes.

Este trabajo de campo encabezado por Edey Fernández en el último año fue expuesto tanto a la responsable del Distrito de Anaga, Gladys de León, como a la titular de Movilidad, Evelyn Alonso, y miembros de su equipo, que adquirió el compromiso de estudiar la viabilidad, quedando emplazados a una nueva reunión donde se expondrá la viabilidad de cada propuesta y, en su caso, fijar los plazos para llevarlos a cabo.

Un bloque vecinal con vocación de continuidad

Más allá del transporte, la principal consecuencia de este proceso ha sido el nacimiento de un bloque de asociaciones del litoral de Anaga, que pretende trabajar de forma coordinada en asuntos comunes.

Fernández explica que las reuniones también han servido para intercambiar experiencias sobre la organización de actividades, la gestión de eventos o los requisitos administrativos que afrontan las distintas asociaciones. La intención es mantener esta red de colaboración y reforzar la capacidad de interlocución de los barrios ante las administraciones.

Una de las guaguas que cubre la zona de Anaga. / E. D.

Tras la reunión mantenida con responsables municipales, el Ayuntamiento se comprometió a estudiar las propuestas y comunicar una respuesta en los próximos meses. Sin embargo, las asociaciones han solicitado que esa contestación no llegue únicamente por escrito, sino mediante un nuevo encuentro que permita analizar una por una las medidas planteadas.

El portavoz vecinal insiste en que el documento presentado no constituye una lista de reivindicaciones inasumibles. "No estamos pidiendo grandes inversiones", resume. "Lo que planteamos son pequeños cambios que mejorarían mucho la vida diaria de la gente sin necesidad de aumentar de forma significativa los recursos".

Fernández destaca además la buena disposición mostrada durante el encuentro por los responsables municipales y confía en que ese clima de diálogo se traduzca ahora en acuerdos concretos. "No queremos quedarnos solo en una reunión. Lo importante es que este trabajo conjunto entre las asociaciones y el Ayuntamiento se convierta en mejoras reales para el transporte público del litoral de Anaga", concluye.