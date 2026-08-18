La asociación de vecinos El Pescador impulsa la regeneración del frente marítimo de San Andrés con la playa de Hoya Fría, en Santa Cruz de Tenerife

La Asociación de Vecinos El Pescador de San Andrés se marca ahora un nuevo reto: recuperar la playa de Hoya Fría de arena negra, junto al Muellito, para el ocio y disfrute de los residentes y complementando la vocación eminentemente turística de Las Teresitas. El colectivo mantiene su actividad reivindicativa fiel a su estilo, tras impulsar el rescate del antiguo cementerio y lograr que una de sus propuestas resultara ganadora en los presupuestos participativos para instalar una escultura a la entrada del pueblo como símbolo de su identidad.

Así lo explica el dirigente vecinal Marcos Cova, quien defiende que San Andrés necesita recuperar un espacio de baño propio vinculado a la historia marinera del pueblo.

La propuesta contempla la construcción de una tarima de madera, similar a las instaladas en otros puntos del litoral de Tenerife, para favorecer la retención de arena, además de la mejora de los accesos y la dotación de equipamientos y servicios que permitan devolver al núcleo costero una playa que consideran parte de su identidad histórica. El objetivo es crear una playa de arena negra, recuperando el aspecto que tuvo este enclave décadas atrás.

Playa de Hoya Fría, en el frente de San Andrés, entre el muellito y cerca de la antigua cofradía. / Andrés Gutiérrez

La iniciativa fue trasladada al director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, durante una reunión en la que también se abordó la situación del edificio de la antigua Cofradía de Pescadores y la recuperación del histórico Muellito de San Andrés. Según explicó la asociación, el responsable autonómico mostró su disposición a estudiar las propuestas y anunció que trasladaría estas inquietudes al alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, para buscar una respuesta coordinada entre las administraciones competentes.

Una reivindicación con 1.345 firmas

La recuperación de Hoya Fría constituye una vieja aspiración del barrio. A finales de 2024, la asociación promovió una campaña de recogida de firmas que logró reunir 1.345 apoyos para reclamar la mejora de este tramo del litoral y estudiar la recuperación de una playa de arena negra donde antaño existió un espacio de baño. Entre las actuaciones planteadas figuraban la retirada de grandes piedras, la habilitación de accesos seguros y la incorporación de servicios básicos para los usuarios.

Ahora, los vecinos consideran que ha llegado el momento de dar un paso más y plantean la ejecución de la tarima para favorecer la consolidación de la arena y convertir Hoya Fría en una nueva zona de baño para el pueblo.

La reivindicación llega cuando se cumplen diez años del final de las obras del dique semisumergido de San Andrés, cuyos trabajos marítimos comenzaron en mayo de 2015 y finalizaron un año después. Para los vecinos, aquella infraestructura permitió reducir el impacto del oleaje sobre la costa y recuperar parcialmente este espacio litoral, aunque consideran que todavía queda pendiente culminar su transformación en una playa plenamente acondicionada.

El Muellito, parte de la memoria del pueblo

Junto a ello, la asociación insiste en la necesidad de actuar sobre el Muellito de San Andrés, construido en 1943 e inaugurado en enero de 1944 para facilitar la actividad pesquera del pueblo. Durante décadas fue el principal punto de embarque y desembarque de las pequeñas embarcaciones locales, aunque las obras de la carretera de acceso a Las Teresitas y los sucesivos temporales modificaron profundamente su configuración, recuerda Marcos Cova, gran conocedor de la historia local.

Muellito de San Andrés, donde El Pescador propone colocar un paseo formado por tarimas de madera. / Andrés Gutiérrez

Para El Pescador, la recuperación de la playa de Hoya Fría, la rehabilitación del Muellito y la puesta en valor del patrimonio pesquero forman parte de un mismo proyecto de regeneración del frente marítimo de San Andrés. A su juicio, estas actuaciones permitirían recuperar parte de la memoria del pueblo, generar nuevos espacios de ocio para los residentes y diversificar la oferta litoral de Santa Cruz con una playa de arena negra, diferente a Las Teresitas y pensada, principalmente, para el disfrute de los vecinos.

Mientras esperan una respuesta de las administraciones, reclaman que las instituciones pasen "de las promesas a los hechos", convencidos de que la recuperación de Hoya Fría supondría un importante impulso para San Andrés y para la recuperación de su histórica relación con el mar.