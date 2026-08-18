Refuerzan la seguridad del taxi en Santa Cruz con ayudas para mamparas y videovigilancia

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha dado un nuevo paso para reforzar la seguridad en el servicio del taxi con la publicación de la resolución provisional de la convocatoria de ayudas destinadas a financiar la instalación de mamparas de protección y sistemas de videovigilancia en los vehículos que operan en el municipio. La propuesta recoge 101 solicitudes con informe favorable, de un total de 126 presentadas, con una subvención máxima de 300 euros por beneficiario y una dotación global de 45.000 euros.

La iniciativa, promovida por el área de Movilidad y Accesibilidad Universal, responde a una de las principales demandas planteadas por el sector en los últimos años: mejorar la protección de los profesionales durante la prestación del servicio y ofrecer mayores garantías de seguridad a los usuarios.

Plazo para alegaciones

La resolución publicada tiene, no obstante, carácter provisional. Las personas solicitantes disponen ahora de diez días naturales para presentar alegaciones o subsanar la documentación requerida en aquellos expedientes que así lo precisen antes de que el Ayuntamiento dicte la resolución definitiva.

Las ayudas fueron aprobadas por la Junta de Gobierno el pasado 25 de mayo y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia el 1 de junio. La convocatoria contempla la financiación de mamparas de seguridad y sistemas de videovigilancia con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo durante la prestación del servicio y mejorar las condiciones de seguridad en uno de los principales servicios públicos de transporte.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, subraya que la convocatoria permite atender una necesidad concreta de un colectivo esencial para el funcionamiento de la ciudad. Según destaca, la incorporación de estos sistemas de seguridad contribuye a mejorar las condiciones de trabajo de los taxistas y a reforzar la confianza de quienes utilizan este medio de transporte.